Marsala, magistrato positivo al coronavirus

Un magistrato della Procura di Marsala sarebbe risultato positivo al coronavirus ed un suo collega, che si sarebbe sottoposto al test del tampone, attende l’esito.

Usiamo il condizionale in quanto fino alla tarda sera di ieri, non avendo ricevuto una conferma ufficiale, malgrado la notizia circolava in città da diverse ore, abbiamo preferito astenerci da pubblicarla. Quando abbiamo notato che altre testate avevano pubblicato la notizia con dovizia di particolari abbiamo compreso che qualcuno avesse dato la conferma e che ci avevano preceduti, buono per loro. Pertanto, per evitare di scrivere notizie discordanti abbiamo preferito diffondere quella pubblicata da testata giornalistica che riteniamo attendibile.

Ecco cosa scrive al riguardo Telesud: “Come tanti cittadini comuni, anche i magistrati non sono immuni dal contagio che in queste settimane ha investito la società. Ed, infatti, il Coronavirus adesso ha colpito una donna, sostituto procuratore della Repubblica in servizio a Marsala.

La PM, ovviamente, è in quarantena e da oltre 2 settimane non si reca in ufficio; il contagio sarebbe avvenuto, secondo le indiscrezioni, lo scorso 11 marzo. Fra i colleghi, anche un altro sostituto procuratore donna si è sottoposta al tampone. I risultati, tuttavia, non sono ancora noti e dovrebbero giungere in queste ore. Il magistrato positivo al Covid 19 è in servizio presso il Tribunale lilibetano dallo scorso anno.

Una notizia che ha subito preoccupato i sindacati di categoria del personale di giustizia in servizio che avevano sollevato, da giorni, lo stato di sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro; a Marsala così come a Trapani. Così come in tanti altri uffici pubblici, infatti, anche i dipendenti di via XXX Gennaio e via del Fante lamentano la mancanza di mascherine e guanti di lattice (fonte www.telesud.it)