Marsala, i migliori atleti siciliani al via della Maratonina del Vino di domenica

Conto alla rovescia a Marsala (TP) per la sesta edizione della Maratonina del Vino, che domenica prossima porterà centinaia di atleti sulle strade della città teatro dello sbarco dei Mille di Garibaldi. La manifestazione sarà valida quale quinta prova del Grand Prix Sicilia di Mezza Maratona.

A Marsala saranno al via i migliori nomi del panorama siciliano, a cominciare da Vito Massimo Catania e Maria Grazia Bilello, entrambi dell’Universitas Palermo, che comandano la classifica. Il sodalizio palermitano dovrebbe schierare al via anche Lorenzo Abbate, che segue Catania a un solo punto in classifica ed è reduce dalla vittoria alla tappa di Gela e Chiara Immesi, anche lei seconda in classifica e campionessa in carica a Marsala al pari di Salvatore Laudicina (Cus Palermo) laureatosi sabato campione regionale sui 10000 a Misterbianco.

Dal punto di vista numerico, gli organizzatori confidano di superare quota 800 arrivati alla gara per continuare nel suo trend di crescita. Il percorso è identico a quello dello scorso anno che tanto successo ha riscosso, un circuito di 7 km con partenza e arrivo in Piazza Mameli, nel centro della città, che i concorrenti ripeteranno per tre volte. Un tracciato nel complesso pianeggiante, dove probabilmente sarà il tratto sul lungomare, soprattutto in caso di vento, a fare selezione. Il via verrà dato alle ore 9:45.

A fine gara ricco ristoro per tutti i partecipanti e consegna del pacco gara previa restituzione del chip necessario alla redazione delle classifiche. A proposito del pacco gara, oltre all’originale T-shirt della manifestazione, i concorrenti troveranno anche una bottiglia di passito di Pantelleria offerto dalle Cantine Pellegrino, nei cui stabili al sabato si potrà procedere al ritiro dei pettorali.

Le iscrizioni per tutti i ritardatari ammontano a 20 euro. Per informazioni: Polisportiva Marsala Doc, tel. 339.7437768, asdmarsaladoc.jimdo.com