Marsala, Francesco Mortillaro e Fabricio Nascimento insegnano Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting

Uno stage di Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting (arti marziali miste e lotta senza kimono) si è tenuto domenica scorsa presso il Fight Club di Marsala.

L’incontro, promosso allo scopo di approfondire e diffondere le conoscenze sulle arti marziali a livello amatoriale o professionale, e più precisamente Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting, è stato promosso dal maestro Francesco Mortillaro nel suo dojo di via Francesco Crispi, 13 con la partecipazione di un campione di tutto rispetto, Master Fabricio Nascimento (Cintura Nera 3° Grado grado di BJJ, Cintura nera 2°grado di Judo, 7 volte campione italiano, Vincitore coppa del mondo submission, Vincitore coppa europea submission, 6 volte campione europeo Brazilian Jiu Jitsu, Vincitore coppa europea Brazilian Jiu Jitsu, 7 volte campione mondiale MMA, Vincitore coppa del mondo MMA).

La venuta del maestro brasiliano, che viene ormai da 14 anni a Marsala, non è passata inosservata tant’è che numerosi sono stati gli atleti di arti marziali, anche provenienti da altri dojo e da città viciniore, che hanno partecipato allo stage di Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting. Quella delle arti marziali miste è una disciplina sta prendendo sempre più piede in Italia e nel mondo intero. Sono sempre di più i seguaci del combattimento estremo che rappresenta oggi il presente e il futuro delle discipline di lotta. Non a caso aumentano il numero delle palestre e l’interesse della gente che compra riviste specializzate o segue gli incontri di combattimento dal vivo, quando ne ha la possibilità, o sui mass media. Esistono persino canali tematici in pay-tv che diffondono video 24 ore su 24.

Gli sport da combattimento tradizionali sono stati surclassati da nuove forme di combattimento più veloci, precise, micidiali… quasi spettacolari per chi le osserva, sia si svolgano in gabbia o nel quadrato, con o senza regole. Le arti marziali miste, la lotta senza kimono sono forme di combattimento attuali, esse riproducono scene di vita reale, proprio come quando due o più persone si affrontano con quello che hanno a portata di mano o che hanno imparato seguendo diverse discipline di combattimento.

“Quando si lotta si mette in gioco la propria incolumità; sia se aggrediamo o se ci difendiamo – dice il Maestro Francesco Mortillaro – chi ci sta di fronte vuole farci male, per cui è necessario far uso di tutte le parti del nostro corpo per metterlo ko prima che lo faccia lui. Ecco la necessità a far ricorso alle arti marziali miste (Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting), l’unico modo per poter impiegare ogni estremità del nostro corpo per colpire l’avversario senza farlo avvicinare quel tanto in più da poterci arrecare un danno fisico. Già 30 anni fa in Brasile questa tecnica prendeva corpo con il nome vale tudo (o valetudo), che in portoghese, significa appunto “vale tutto”, un tipo di combattimento a mani nude e a contatto pieno, quasi senza limiti. Da esso è disceso l’odierno sport delle arti marziali miste, uno sport molto cruento dove gli atleti adottano tecniche di combattimento derivanti dalle più diverse discipline marziali: sono consentite infatti sia tecniche di lotta corpo a corpo, sia tecniche di colpo”

Il maestro Fabricio Nascimento sarà periodicamente nel nostro dojo per istruire quanti sono attratti dai combattimenti di arti marziali miste a perfezionarsi sul tappeto, sia a livello amatoriale, come autodifesa, sia a livello professionale, per partecipare agli incontri ufficiali di combattimento di Mixed Martial Arts e Submission Wrestling Fighting.

“Ringrazio il Comune di Petrosino – conclude il maestro Francesco Mortillaro -, per la fattiva collaborazione che si è instaurata con il nostro dojo e con il Master Fabricio Nascimento che ritornerà presto in questo territorio per divulgare le discipline di combattimento che caratterizzano MMA (Mixed Martial Arts) e Submission Wrestling Fighting”.