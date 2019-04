Marsala, nuovo regolamento per chioschi, gazebo, tettoie e simili sul suolo pubblico

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato, ieri sera, all’unanimità, il nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili nel territorio marsalese. In apertura della seduta il Presidente ha proposto il prelievo del punto dall’Ordine del giorno e dopo il parere unanime del massimo consesso è iniziata la discussione sulla proposta di regolamentazione a cui sono intervenuti i consiglieri Federica Meo, Letizia Arcara, Mario Rodriquez, Aldo Rodriquez, Angelo Di Girolamo; nonché l’Assessore Passalacqua, i consiglieri Luana Alagna, Flavio Coppola, Calogero Ferreri, l’ing. Vincenzo Figuccia (p.o. Responsabile Suap), Linda Licari, Antonio Vinci, Daniele Nuccio, Ivan Gerardi.

ll Presidente Enzo Sturiano ha fa presente che presenterà un unico emendamento con le variazioni al vecchio e al nuovo regolamento. Sospesi per un’ora e venti i lavori si è ritornato in Aula con l’intervento dell’Assessore Rino Passalacqua che ritira la sua proposta di regolamento e invita l’aula ad adoperarsi affinché venga approvato un regolamento adeguatamente adeguata. Si va avanti quindi verso il nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili nel territorio marsalese mediante l’approvazione di tre sub emendamenti: modifica art. 30, approvato all’unanimità dei presenti (20 consiglieri in aula) dopo gli interventi dei consiglieri Antonio Vinci, Aldo Rodriquez e dell’assessore Rino Passalacqua; modifica art. 42, maggioranza (19 voti favorevoli e 1 astensione); istituzione punto di primo soccorso, approvato all’unanimità (19 Consiglieri), dopo l’intervento dell’assessore Rino Passalacqua che ha messo in risalto la specifica la necessità di avere un punto di soccorso per gli utenti nelle strutture sportive.

Quindi si è pervenuti all’approvazione all’unanimità del nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili nel territorio marsalese., che prevede tutta una serie di diktat: adeguamento dei colori degli arredi a determinati standard, custodia di sedie, arredi in ambienti chiusi, ecc.