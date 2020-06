Marsala, bando per affidamento “il cinema sotto stelle”

RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE” A MARSALA, PUBBLICATO L’AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E L’ORGANIZZAZIONE DEL CARTELLONE

A Marsala, anche per l’estate 2020, si terrà la Rassegna “Cinema sotto le stelle”, nell’atrio di San Pietro. Lo ha deciso l’Amminustrazione comunale, tenendo conto di tutte le misure di prevenzione e delle procedure anti covid-19, ha bandito la gara per l’affidamento del servizio, rivolta a tutti gli operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, enti, associazioni, etc.), in forma singola o raggruppata, abilitati allo svolgimento del servizio oggetto di gara e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia vigente..

Il costo del biglietto d’ingresso, per singola proiezione e a prescindere dall’importanza della stessa, viene stabilito nella misura di €. 4,00 (quattro/00).

L’offerta, pena esclusione, deve essere debitamente sottoscritta dal titolare o dall’amministratore/legale rappresentante nel caso di società, e deve essere inserita in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante, oltre le generalità del mittente, la dicitura “AFFIDAMENTO GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE” – ANNO 2020.

Le domande devono pervenire, entro e non oltre le ore 10,00 del 30/06/2020, tramite raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo al Protocollo Generale prescindendo da quella di spedizione). L’offerta potrà essere portata, in alternativa, direttamente al protocollo generale del Comune di Marsala – ubicato nella Via Garibaldi,1.

L’apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno 30/06/2020 alle ore 12,00 presso i locali dell’Ufficio Attività Culturali sito nel Palazzo Municipale di Via Garibaldi.

I soggetti interessati per chiarimenti possono contattare l’ufficio Politiche culturali del Comune – Tel. 0923993409.