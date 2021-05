Marsala, all’incrocio di via Nino Bixio ritorna in funzione il semaforo

RIPRISTINATO IL SEMAFORO ALL’INCROCIO FRA VIA NINO BIXIO E VIA DANTE ALIGHIERI

Ripristinata la piena funzionalità dell’impianto semaforico sulla via Nino Bixio (primo tratto della ex via Salemi) e precisamente all’incrocio con la via Dante Alighieri (chiamata via Circonvallazione in passato). Si tratta di un incrocio molto transitato e teatro tante volte di incidenti stradali di una certa gravità.

L’assessore al ramo, Michele Gandolfo in un comunicato stampa esprime il proprio rammarico per non essere riuscita l’Amministrazione Comunale a rifare il guasto in tempi celeri, purtroppo si é in presenza una macchina amministrativa – ereditata dall’Amministrazione di Girolamo – molto lenta e non adatta a gestire situazioni d’emergenza con azioni di pronto intervento.

Lungaggini burocratiche e disagi per pedoni ed automobilisti a parte, é stato riparato ed è nuovamente funzionante l’impianto semaforico che disciplina il traffico veicolare e pedonale all’intersezione fra la via Ninio Bixio e la via Dante Alighieri, un quadrivio stradale in una delle zone a più alta densità veicolare del centro urbano di Marsala.