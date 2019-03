Marsala, al Liceo Pascasino, un “Dibattito sul futuro dell’Europa”

Il 14 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del Liceo Pascasino, in via Falcone 20, in occasione della “Settimana dell’amministrazione aperta”si terrà un incontro “Dibattito sul futuro dell’Europa”.

Interverranno il dott. Alberto Di Girolamo, Sindaco di Marsala, la prof.ssa Anna Maria Angileri Dirigente Scolastico e Assessore alla Pubblica Istruzione, la dott.ssa Maria Celona direttrice di Marsala Schola, l’ing. Luigi Palmeri Dirigente dei lavori pubblici del Comune di Marsala, il dott. Nicola Cascio del Collegio dei Rossi, il dott. Alessandro Giordani capo dell’Unità Networks in the Member States della Commissione- Direzione Generale Comunicazione.

L’evento rientra nel progetto di monitoraggio civico “Open Coesione”, finalizzato a far conoscere agli studenti come e in che tempi vengono utilizzate le risorse

economiche dalle Pubbliche Amministrazioni e ad educare alla cittadinanza attiva.

Previsto un collegamento Skype dal centro EUROPE DIRECT di Trapani sul tema “La partecipazione democratica in vista delle elezioni del 2019”.