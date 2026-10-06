Leo Orlando chiede l’illuminazione della provinciale tra lo svincolo A29 e la nuova Stazione

La richiesta è stata avanzata al Libero Consorzio di Trapani alo scopo di migliorare la sicurezza e la percorribilità tra lo svincolo autostradale e la futura stazione ferroviaria, un asse viario strategico per la mobilità provinciale.

Ripristinare l’illuminazione lungo il collegamento viario tra lo svincolo autostradale A29 “Birgi” e la nuova stazione ferroviaria in costruzione. È quanto chiede il consigliere comunale di Marsala Leo Orlando al presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, in una nota ufficiale.

Secondo Orlando, l’arteria riveste un ruolo centrale per la mobilità dell’intero territorio provinciale, perché collega l’aeroporto “Vincenzo Florio” agli altri comuni del trapanese e rafforza il sistema dell’intermodalità dei trasporti. Su quella strada passano ogni giorno cittadini, lavoratori, pendolari e operatori economici.

Il consigliere sottolinea che l’intervento sarebbe ragionevole e sostenibile, dal momento che i corpi illuminanti e gran parte dell’impianto esistono già. Basterebbe procedere con una manutenzione straordinaria, con l’efficientamento e la riattivazione delle infrastrutture presenti, restituendo piena funzionalità a un servizio essenziale per la sicurezza della circolazione.

Orlando ritiene urgente l’intervento anche alla luce della crescita dei flussi aeroportuali. Migliaia di visitatori percorrono quotidianamente questa arteria per raggiungere le località del territorio. Traffico veicolare in crescendo visto il trand positivo dello scalo Vincenzo Florio che ha superato il milione di passeggeri nei primi nove mesi del 2026. E i suoi passeggeri arrivano quasi sempre dal trasporto su ruote proprio da quel tratto al buio della strada provonciale Marsala- Trapani. Una arteria che rivendica il proprio ruolo strategico per lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia occidentale.

Per questo il consigliere comunale Leo Orlando chiede che il Libero Consorzio inserisca il ripristino dell’illuminazione tra le priorità della programmazione infrastrutturale, a tutela della sicurezza stradale, della mobilità e dello sviluppo del territorio.

Alberto Di Paola

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