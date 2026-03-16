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In un video la realizzazione dell’Arazzo della Pace a Gibellina

Redazione17 Marzo 2026 00:17

Abbiamo accuratamente selezionato e raccolto in questo video le immagini più belle della realizzazione dell’Arazzo della Pace che presto farà da sipario all’Auditorium del MAC di Gibellina intitolato a Ludovico Corrao. La troupe di Hermes V il 14 marzo ha seguito da vicino la partecipazione dei beneficiari dei Centri di Accoglienza di Vita, facenti parte del SAI Marsala, alla realizzazione dell’opera d’arte dell’artista albanese Jonida Xherri presso il Museo delle Trame della Fondazione Orestiadi di Gibellina

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