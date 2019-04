Il Vomere e Marsala domani mattina sulla Rai nella trasmissione il Caffè di RaiUno

Domani mattina sabato 27 aprile dalle ore 6 alle 7, si parlerà del Vomere e di Marsala nella bellissima trasmissione il Caffè di RaiUno.

Il Vomere alla Rai! Felici e orgogliosi di comunicarvi la strepitosa notizia che domani dalle ore 6 alle 7, sarà trasmesso su Rai 1 uno speciale sul Vomere e Marsala nel bellissimo programma il “Caffè di RaiUno”, un contenitore di grande successo per i suoi approfondimenti culturali e sociali e di costume più rilevanti in Italia e nel mondo.

“Per noi del Vomere questa trasmissione vale più di un premio- ha detto il direttore Rosa Rubino- ci ripaga di tutti i sacrifici. Ci dà la forza per andare avanti, in un momento molto critico per l’informazione. Continueremo sul solco tracciato dal fondatore del giornale, nostro nonno Vito Rubino. Un grazie immenso ad Andrea Di Consoli, grande letterato, scrittore, autore del programma Il Caffè di Rai. Un grazie dal profondo del cuore alle coautrice del programma Barbara Tomasino, Francesca Di Rocco, Maurizio Amici, giornalista, regista di programmi Rai di successo come Quark di Piero Angela,Linea Blu, Geo& geo, Chi l’ha visto? Vogliamo condividere con voi lettori questo importante momento per Il Vomere, il più antico periodico siciliano fondato a Marsala 122 anni fa”.