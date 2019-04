Marsala, uomo selvaggiamente picchiato fra le mura domestiche

Un uomo di una trentina di anni è giunto in ambulanza, nella tarda serata di ieri, al Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino, vistosamente “pestato”.

Secondo quanto trapelato, pare che l’uomo, di cui non sono state fornite le generalità, si trovasse a casa quando tre persone hanno fatto irruzione nella sua abitazione. E, non curanti della presenza della propria figlia di pochi anni, avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni, lasciandolo sanguinante a terra.

Non si conosce in che contesto sia maturata l’aggressione che, a prima vista, sembra avere le sembianze di una vendetta premeditata. L’uomo è stato medicato e sottoposto ad una Tac.

In nottata stessa al Pronto Soccorso si è portata una pattuglia dei Carabinieri per ascoltare il malcapitato, nel tentativo di individuare i suoi aggressori e far luce sul grave pestaggio di cui è stato vittima.