Il futuro degli aeroporti siciliani si discute oggi a Catania

A Catania il Ministro Toninelli e il Sottosegretario Santangelo parlano di modello strategico per il futuro degli aeroporti siciliani

Oggi a Catania, alle ore 16.30, presso la Sala Marchesi del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli e il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta, Vincenzo Maurizio Santangelo affronteranno il delicato problema del futuro degli aeroporti siciliani mettendo le mani avanti per un importante impegno.

Si tratta della Conferenza “Aeroporti e Aerei per la Sicilia” sulla gestione unitaria del sistema aeroportuale dell’Isola, messo da tempo sotto osservazione dai parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle.

Il Sottosegretario Santangelo ha sottolineato l’importanza dell’odierno appuntamento per dare un seguito alle strategie discusse in occasione degli Stati Generali del Trasporto aereo riuniti nella Conferenza Nazionale svoltasi nei giorni scorsi a Roma.

“Proseguiamo oggi – ha affermato il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta, Santangelo – nell’esposizione della nostra idea di creare una gestione aeroportuale unica per la Sicilia, finalizzata a sviluppare al meglio il trasporto aereo per garantire condizioni di vera crescita del Mezzogiorno e in particolare della Sicilia. Non a caso, questo appuntamento fa eco all’importante accordo Italia-Cina, che include anche nuovi accordi in campo turistico con l’Oriente”.

“La rete aeroportuale regionale pubblica – ha concluso il Sottosegretario Santangelo – è, nella fase in cui ci troviamo oggi, il potentissimo strumento che può consentirci di aumentare notevolmente il numero dei passeggeri, di ridurre i costi e di garantire tariffe più vantaggiose e maggiore trasparenza e controllo, senza dimenticare l’importanza che riveste oggi l’intermodalità”.