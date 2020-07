Donna ferita soccorsa con elicottero dell’aeronautica, nella Riserva dello Zingaro

L’82° Centro C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare di Trapani soccorre una donna infortunata nella Riserva dello Zingaro

Ancora una missione di soccorso, la seconda nel corso di questo fine settimana, portata a compimento dall’equipagio di un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, in collaborazione con una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Alle ore 15:15 di oggi (domenica 19 luglio) l’elicottero dell’Aeronautica Militare di Trapani, è decollato per una missione di soccorso per recuperare una donna infortunata alla Riserva Naturale dello Zingaro, in una zona impervia di Cala Berretta. Arrivati in zona di operazioni alle 15:30, l’equipaggio ha immediatamente iniziato le operazioni di verricello per calare al suolo l’aerosoccorritore ed il team del C.N.S.A.S. che si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da ambulanze o altri mezzi di soccorso. L’infortunata, Antonia Agostino, 56 anni, con potenziale frattura alla caviglia, eimpossibilitata a muoversi, è stata soccorsa e messa in sicurezza, per poi essere recuperata con il verricello dall’equipagio l’equipaggio dell’HH139A.

Alle ore 16:00 l’elicottero è atterrato nel campo da calcio di Castellammare del Golfo dove veniva fatto sbarcare il team del C.N.S.A.S. assieme all’infortunata, che è stata affidata alle cure mediche delle autorità ospedaliere locali. L’elicottero ha successivamente fatto rientro alla base militare di Trapani Birgi.

L’intervento è stato avviato su richiesta del C.N.S.A.S. e coordinato dalla Sala Operativa

del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), che ha attivato l’equipaggio in prontezza d’allarme H24 dell’82° Centro C.S.A.R. L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.