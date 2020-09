Coronavirus, 195 positivi oggi nel trapanese, il numero dei contagiati continua a crescere

Mai così tanti positivi al coronavirus in provincia di Trapani, l”Asp ne segnala 195 di cui 41 a Trapani e altrettanti a Salemi, seguono Marsala ed Alcamo con 18 positivi

La situazione coronavirus in provincia di Trapani diventa sempre più preoccupante. Dai dati diffusi oggi dall’Asp alle ore 10 (venerdì 11 settembre 2020), il totale casi positivi è di 195 persone contagiate (il dato è al netto di decessi e guarigioni). Come si evince dai dati dell’Asp le città piú colpite sono: Trapani e Salemi con 41 casi, Marsala ed Alcamo con 18, Buseto Palizzolo 14 E Mazara del Vallo 11. Non si vuole creare allarmismi anche se continuiamo a invitare la popolazione alla prudenza e al rispetto delle norme per evitare il diffondersi del virus Covid-19.

I 195 positivi del trapanese sono così distribuiti, secondo i dati diffusi oggi dall’Asp: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 9; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 18; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 41, Santa Ninfa 4; Trapani 41; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino1.

Ricoverati – non in Terapia intensiva – 9; in Isolamento domiciliare obbligatorio i restanti 186. Decessi, 5. Totale tamponi effettuati sono 25.745. Test sierologici praticati su personale sanitario 9.991. Test per ricerca antigene eseguiti 1.672. Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.