Laura Vasile: “mi candido per far risorgere Marsala in tutta la sua bellezza”!

Sono Laura Vasile, ho 30 anni, sono mamma di 2 bambini e ho tanta voglia di provare a cambiare questa città. Praticamente sono la donna della porta accanto, una cittadina come tante altre che non vuole starsene in disparte mentre Marsala sprofonda sempre più nell’immobilismo politico amministrativo.

Sono una comune cittadina marsalese, ho conseguito un diploma di Geometra, mi ritengo una donna forte e determinata. Mi candido proprio perchè voglio dare il mio contributo per migliorare la Città, per renderla più vivibile e dotarla delle necessarie infrastrutture pubbliche, che qui scarseggiano. Non ho la presunzione di saper fare meglio di chi mi ha preceduta, ma sono sicura che potrò fare tanto per stimolare la nuova classe politico-amministrativa affinchè le promesse diventino fatti. Comprendo che amministrare la quinta Città della Sicilia non sia una cosa semplice, ma ritengo anche che non sia difficile fare di meglio e di più, basta inquadrare in le giuste linee guida: tanta buona gestione dell’ordinaria amministrazione e una lungimirante azione volta a far arrivare a Marsala i fondi regionali, nazionali e comunitari per le grandi opere.

La mia candidatura vuole essere uno stimolo a chi crede nelle potenzialità di Marsala e nella possibilità, non remota, di un reale cambiamento che impedisca i giovani, fra cui i nostri migliori cervelli, di emigrare per un posto di lavoro. Qui si può vivere, e pure bene, di turismo, agricoltura, artigianato, edilizia, servizi, ecc., basta solo rimettere in moto il volano dell’economia. Punto tanto sui giovani che credono nel cambiamento, in quello possibile! Io, con il vostro aiuto, posso fare tanto. Non vi prometto posti di lavoro, perchè non sono abituata a prendere in giro il prossimo, ma vi garantisco il mio impegno afffinchè vi possano creare centinaia di opportunità. Personalmente non sto cercando un’occupazione, tanto meno un modo per racimolare qualche centinaio di euro di compenso… Ho già un lavoro che mi gratifica.

Scendo in campo perché, assieme a voi, vorrei tanto contribuire a migliorare questa Città. Marsala offre tanto ma il suo ricco e variegato patrimonio non è stato mai adeguatamente valorizzato, anzi l’incuria lo sta rovinando. Basta guardarsi intorno per vedere una città in stato di abbandono, sia nel centro che in periferia: spazzatura ovunque, troppe buche sulle strade, poco verde pubblico, scarsa illuminazione, parcheggi insufficienti, assenza aree verdi e parchi giochi per minori normodotati e non, erogazione dell’acqua a singhiozzo a causa delle continue rotture della rete idrica di distribuzione, scuole efficienti e al passo coi tempi, più palestre, centri di ricreativi e di aggregazione per i giovani. Questa Città, negli ultimi anni, ha perso il suo decoro urbano grazie alle disattenzioni di chi l’ha amministrata che non ha saputo coinvolgere il cittadino in un progetto comune per la valorizzazione del territorio.

Ritengo che sia un dovere, di ognuno di noi, “educare” se stessi e gli altri a non sporcare e a rispettare la Città che è la nostra “casa”… Marsala è il luogo: dove siamo nati, cresciuti e viviamo; dove crescono i nostri figli/nipoti; dove accogliamo parenti, amici e turisti… Il mio impegno, se mi sosterrete, sarà profuso a far risorgere Marsala in tutta la sua bellezza.

Io sono qui, sono pronta a “sacrificare” i miei affetti personali, per rappresentare voi e le nostre istanze in Consiglio Comunale; per realizzare, con il Sindaco Massimo Grillo, gli assessori ed i loro consulenti, ciò che ci sta molto a cuore un futuro decisivamente migliore per Marsala e per i suoi abitanti. Io vi assicuro che darò il massimo, sia come “cittadino” che come “consigliere comunale”… Solo così Marsala potrà risorgere in tutta la sua bellezza!

Io sono pronta, on la semplicità di chi vuole mettersi al servizio della città… Ora sta a Voi scegliere una cittadino per il cittadino.

Siete pronti..? Via!!

Seguimi sulla mia pagina ufficiale di Facebook: https://www.facebook.com/vasilelauracandidataconsigliocomunalemarsalagrillo/

SPAZIO AUTOGESTITO A CURA DELLA CANDIDATA LAURA VASILE