La Cooperativa Sociale Badia Grande ha organizzato una Cena Solidale presso il Ristorante Agora a Marsala con migranti e comunità locale per raccogliere fondi per il Movimento per la Vita

Una Cena Solidale per celebrare le festività natalizie e per dare un contributo concreto al Movimento per la Vita. L’evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, si è tenuto presso il ristorante Agora a Marsala, ha rappresentato non solo un momento di condivisione e dialogo interculturale con i beneficiari afghani e magrebini del Progetto Sai Marsala, ma anche un esempio di come la solidarietà possa intrecciarsi con la beneficenza in un connubio virtuoso. La serata ha accolto il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala Enzo Sturiano, gli operatori e gli ospiti dei centri di accoglienza di Piazza San Matteo, via Edoardo Alagna e delle Contrade Dammusello, Matarocco, Tafalie e Pispisia, offrendo loro un’esperienza di convivialità in un clima di inclusione con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e dialogo tra migranti e comunità locale.

L’iniziativa, curata da Lorena Tortorici, coordinatrice del Progetto SAI Marsala, ha visto la partecipazione attiva del Comune di Marsala, del Rotary, Kiwanis, Lions, Rotaract, Interact e dell’Associazione Africa Solidale Oltre il Mediterraneo, mettendo in luce un importante impegno collettivo per la solidarietà. I migranti, provenienti da diverse realtà culturali, hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie storie, tradizioni e speranze con la comunità locale. Questo incontro ha dimostrato come il dialogo interculturale possa diventare un potente strumento di arricchimento reciproco.

Un momento centrale della serata è stato la donazione di una parte del ricavato della cena di beneficenza ad Antonella Ottoveggio, delegata del Movimento per la Vita. Questa organizzazione si dedica a supportare le puerpere e i loro bambini fino al quinto anno di età, offrendo assistenza e sostegno alle famiglie in difficoltà. Il gesto di Badia Grande evidenzia una profonda coerenza tra il proprio impegno nell’accoglienza dei migranti e l’attenzione alla vita e alla dignità umana promossa dal Movimento. Entrambe le realtà lavorano per garantire speranza e futuro a chi è più vulnerabile, sottolineando il valore universale della solidarietà.

Un ulteriore momento di condivisione è stato segnato dalla distribuzione di un calendario che, attraverso le foto, racconta storie di vita quotidiana dei migranti ospiti del Progetto Sai Marsala. Questo dono simbolico celebra le storie di chi ha attraversato il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore e rafforza il legame tra migranti e comunità locale. Il calendario diventa così un mezzo per sensibilizzare e coinvolgere, rendendo visibile il contributo dei migranti alla ricchezza culturale di Marsala.

Il Progetto Sai Marsala, guidato dalla Cooperativa Badia Grande, mira a costruire un modello di integrazione interculturale che valorizzi le diversità come risorsa. Attraverso eventi come la Cena Solidale, si creano ponti tra culture diverse, abbattendo pregiudizi e promuovendo un dialogo costruttivo. La sinergia tra la solidarietà verso i migranti e la beneficenza per il Movimento per la Vita dimostra che una società inclusiva è possibile quando c’è la volontà di collaborare per il bene comune anche con piccoli grandi gesti di altruismo.

In un periodo dell’anno dedicato alla famiglia e alla condivisione, la Cena Solidale di Badia Grande rappresentato un esempio concreto di come comunità e associazioni possano unirsi per sostenere chi è in difficoltà, trasformando la diversità in un valore aggiunto. Un passo importante verso una società più giusta, dove ogni storia e ogni vita trovano il proprio spazio per fiorire.

