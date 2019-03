Catelvetrano Selinunte, “Altari di San Giuseppe” e “Caminata di li Tri Santi”: tradizioni che si rinnovano

Tutto pronto per le manifestazioni turistiche organizzate dalla Pro Loco Selinunte in occasione dei Festeggiamenti per San Giuseppe. Il programma delle manifestazioni, organizzato e coordinato dalla Pro Loco Selinunte con il patrocinio gratuito della Città di Castelvetrano, partirà il 16 Marzo con l’apertura degli Altari di San Giuseppe.

Quest’anno sono stati allestiti tre Altari, come ormai da tradizione, nella Via Garibaldi a Castelvetrano. L’Altare di San Giuseppe presso la Famiglia Cucchiara, l’Altare di San Giuseppe presso l’Auditorium “Ninni Fiore” – Sant’Agostino allestito dall’Associazione Auser e infine il tradizionale Altare di San Giuseppe alla Chiesa di San Giacomo – Badiella allestito dalla Pro Loco e dalle sapienti mani di Dora Bologna e Teresa Esposito. Dalle 16.00 in poi tutti gli Altari saranno visitabili fino al 24 marzo prossimo.

Il programma si arricchisce di due eventi programmati per domenica 17 marzo.

Al mattino la “Camminata di li Tri Santi”, sfilata tradizionale per le vie di Castelvetrano che si svolgerà secondo il seguente itinerario:

Ore 10.00 Partenza dalla Chiesa di San Giacomo – Badiella, Via Garibaldi, Sistema delle Piazze, Via Pietro Colletta, Via Cernaia, Piazza Diodoro Siculo (San Giuseppe), Via IV Novembre, Via Crispi, C.so Vittorio Emanuele (Sant’Antonio), Via Bonsignore, Piazza Regina Margherita (San Domenico), Via XXIV Maggio, Via Benedetto D’Acquisto, Via Garibaldi fino alla Chiesa di San Giacomo – Badiella.

Al termine, sempre presso la Chiesa di San Giacomo – Badiella, i Tre Santi sono invitati alla mensa riccamente apparecchiata dove troveranno “arrisettu”. La direzione artistica è affidata a Giuseppe Fontana.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, presso l’Auditorium “Ninni Fiore” – Sant’Agostino l’Associazione Unitre presenta “Il Culto di San Giuseppe e gli Altari”, interessante incontro a cura dello storico Vito Marino che approfondirà vari aspetti legati al culto e alla tradizione dei festeggiamenti di San Giuseppe.

Il programma si chiude con “Ferrari canta Ferrari”, spettacolo musicale offerto alla città in collaborazione con “Suoni e Musica” di Francesco Puleo che si svolgerà al Teatro Selinus sabato 23 marzo a partire dalle ore 21.00