Arresti e denunce in provincia, la polizia ha diffuso l’ultimo report settimanale

Diffuso dalla Questura di Trapani il report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 13 al 19 gennaio 2019.

Personale della Squadra Mobile

in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Trapani, la polizia traeva in arresto C.A., nato ad Erice, classe 1986 e residente a Trapani, per evasione;

in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Palermo, traeva in arresto G.G., nato ad Erice, classe 1999 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per i reati di rapina e lesioni personali;

deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.S., nato in Gambia, classe 1998 e residente in Trapani presso la Comunità Alloggio denominata “Casa delle Ortensie”, in possesso di permesso di soggiorno per stranieri rilasciato dalla locale Questura, per il reato di ricettazione