Incidente mortale, la scorsa notte un giovane è morto a Selinunte

Un terribile incidente stradale ha strappato la vita ad un giovane dipendente dell’hotel Admeto di Selinunte (Castelvetrano). A morire sull’asfalto è stato Antonio Vilardi, 23 anni, originario di Corleone

Il terribile incidente, apparentemente autonomo, è avvenuto la scorsa notte, intorno alle ore 3:30, lungo la SS115, all’altezza del km 7+100, nelle immediate vicinanza della borgata di Marinella di Selinunte

Il giovane, residente a Contessa Entellina, viaggiava da solo su una Punto in direzione di Selinunte quando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo si è ribaltato su una fiancata e lui veniva sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.

La morte del giovane ha suscitato commozione e sgomento. Chi ha avuto modo di conoscerlo, lo ricorda come un bravo ragazzo ed un grande lavoratore.

