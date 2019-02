Arresti, denunce, sequestri e controlli operati in provincia di Trapani dalla Polizia

Diffuso dall’Ufficio Stampa della Questura di Trapani il report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in ambito provinciale dal 3 al 9 febbraio 2019 Personale della Squadra Mobile – in ottemperanza a provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, traeva in arresto J.H., nato in Tunisia, classe 1988 – in ottemperanza a provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari M.A., nato a Trapani, classe 1975 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 2 di reclusione, per violenza privata; Personale dell’U.P.G.S.P. – denunciava all’A.G., in stato di libertà, I.A., nata ad Erice, classe 1976 e residente a Trapani, per violenza privata; – L.F.A., nato ad Erice, classe 1990 e residente a Trapani, per guida senza patente; – in esecuzione ad ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, traeva in arresto C.G., nato ad Erice, classe 1989 ed ivi residente, poiché ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di coltello di genere vietato; – dava esecuzione all’ordinanza applicativa dell’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., emessa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di D.B.M., nata ad Erice, classe 1967 e residente a Trapani; – denunciava all’A.G., in stato di libertà, A.P., nata a Roma, classe 1979 ed ivi residente, per truffa e tentata truffa telematica continuate; -R.A., nato in Tunisia, classe 1994 e residente a Trapani, per violenza privata e lesioni personali continuate Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. – in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, sottoponeva alla misura alternativa della detenzione domiciliare C.G., nato a Marsala, classe 1984 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. – in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari N.F., nato a Mazara del Vallo, classe 1994 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – denunciava all’A.G., in stato di libertà, L.I.M., nato a Mazara del Vallo, classe 1986 ed ivi residente, per atti persecutori aggravati; – deferiva all’A.G., in stato di libertà, D.S.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1977 ed ivi residente, per tentato furto aggravato di autovettura; – in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari A.F., nata a Mazara del Vallo, classe 1973 ed ivi residente, dovendo la stessa espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per ricettazione e detenzione abusiva di armi;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S.

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, R.G., nato a Castelvetrano, classe 1958 ed ivi residente, per furto di energia elettrica, D.G., nato a Castelvetrano, classe 1949 ed ivi residente, per false dichiarazioni a P.U. sull’identità personale,

– deferiva all’A.G. C.R., nato a Castelvetrano, classe 1997 ed ivi residente, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

– segnalava all’A.G., in stato di libertà, R.P., nato a Pedara (CT), classe 1966 e residente a Melilli (SR);

– R.F., nato a Ceccano (FR), classe 1986 e residente a Melilli (SR), per insolvenza fraudolenta;

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.G., nato a Mazara del Vallo, classe 1978 e residente in Campobello di Mazara, per il reato di oltraggio a P.U.

Inoltre l’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 3 al 9 febbraio 2019 ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………..91

Persone controllate…………………………………………………1.252

Persone controllate con precedenti di polizia……………… 245

Soggetti sottoposti a obblighi controllati……………………. 372

Veicoli controllati……………………………………………………..544

Obiettivi sensibili controllati…………………………………….1993

Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………..34