Marsala, lo Stato non paga i familiari di uno dei tre marsalesi morti nella strage di Ustica

Eclatante, dopo quai 40 anni dalla Strage di Ustica lo Stato non paga il risarcimento stabilito dalla Corte d’appello di Palermo alla moglie e tre figlie di Carlo Parrinello. È uno dei tre marsalesi che si trovava a bordo del DC9 dell’Italia che si è inabissato con altre 82 persone al largo dell’isola di Ustica. Insieme all’imprenditore agricolo marsalese, che aveva 44 anni stavano facendo rientro in città pure Vito Fontana e Francesca Parrinello. Era il 27 giugno ’80 quando il Dc9 dell’ Itavia scomparve dai radar per essere ritrovato in fondo al mare. Uno dei misteri più inquietanti del secolo scorso. Ne scaturì un lungo è tortuoso iter giudiziario, tra depistaggi e inviolabili segreti militari.

“Nel 2017 – riporta Il Giornale (edizione in line odierna) – la sentenza della Corte d’appello civile (la seconda a pronunciarsi sullo stesso caso per decidere le somme da risarcire, riguardava la decisione, in primo grado, del giudice Paola Protopisani, che affermò che la causa dell’abbattimento fu “ un missile o una collisione in una scena militare “.