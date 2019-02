Arresti, denunce e sequestri: una settimana di controlli di Polizia in Provincia

– in esecuzione ad ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari S.G., nato in Romania, classe 1953, domiciliato a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di gg. 10 di arresto, per guida in stato di ebbrezza

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.G., nato a Palermo, classe 1987, per guida senza patente con la recidiva entro il biennio;

Personale della D.I.G.O.S.

– denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.A., nato ad Erice, classe 1977, per scavalcamento ed invasione di campo, in occasione dell’incontro calcistico “Trapani – Catania” del 13 febbraio scorso

Personale dell’U.P.G.S.P.

– denunciava all’A.G., in stato di libertà, R.P., nato ad Erice, classe 1985 ed ivi residente, per aver causato un sinistro stradale sotto l’influenza dell’alcool;

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, A.A., nato ad Erice, classe 1971 e residente a Valderice, con precedenti di Polizia, per il reato di tentata estorsione. Nella circostanza, l’indagato, metteva in essere reiterati comportamenti aggressivi e violenti all’interno dell’abitazione e nei confronti di familiari, allo scopo di estorcere il denaro della pensione alla madre;

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.R., nato a Trapani, classe 1983 ed ivi residente,per il reato di furto aggravato continuato;

– denunciava all’A.G., in stato di libertà, S.R., nato a Trapani, classe 1983 ed ivi residente, per furto aggravato, e A.A., nato ad Erice, classe 1971 e residente a Valderice, di fatto domiciliato ad Erice, per tentata estorsione aggravata e porto abusivo di armi;

– deferiva all’A.G., in stato di libertà, R.A., nato ad Erice, classe 2002 ed ivi residente, per furto aggravato; e R.A., nato ad Erice, classe 1999 e residente a Trapani, per

minaccia aggravata;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S.

– in ottemperanza a provvedimento, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari S.A., nato a Marsala, classe 1985 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, nonché ottemperare al pagamento della pena pecuniaria di € 1.500, per produzione e traffico di sostanze stupefacenti;

​- deferiva all’A.G., in stato di libertà, T.F., nato a Mazara del Vallo, classe 1980 ed ivi residente, per il reato di minacce aggravate e G.G., nato a Marsala, classe 1968 ed ivi residente, per il reato di maltrattamenti in famiglia;