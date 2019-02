Marsala, aggredita con schiaffi e sputi la Guardia Medica

Grave episodio di violenza ai danni di un medico, una donna in servizio presso la Guardia Medica, di cui forniamo le generalità. Secondo quanto è dato sapere sabato sera, intorno alle ore 20:00, un uomo che accusava – a suo dire – un forte mal di testa, non essendo riuscito a saltare la coda delle visite, l’avrebbe colpita con schiaffi al volto e non contento le avrebbe pure sputato in faccia. Grave episodio di violenza ai danni di un medico, una donna in servizio presso la Guardia Medica, di cui forniamo le generalità. Secondo quanto è dato sapere sabato sera, intorno alle ore 20:00, un uomo che accusava – a suo dire – un forte mal di testa, non essendo riuscito a saltare la coda delle visite, l’avrebbe colpita con schiaffi al volto e non contento le avrebbe pure sputato in faccia.

Il protagonista del vile gesto è F.S., marsalese. di circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, tossicodipendente, che è stato arrestato immediatamente dopo dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri che si era portata sul posto. La dottoressa, soccorsa da quanti erano presenti in Guardia Medica, è stata avviata alle cure dei colleghi del Pronto Soccorso. Ne avrà per almeno 7 giorni, salvo complicazioni dovute ad uno schiaffo ricevuto in prossimità dell’apparato uditivo.