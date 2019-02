Arrestato rapinatore dalla Polizia a Trapani

Rapinatore arrestato: era ricercato dalla Polizia di Stato per una rapina in una sala scommesse

La Squadra Volanti della Polizia di Stato di Trapani, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa in dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, a carico di Giuseppe Cherchi, classe 1989, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, poiché’ resosi responsabile di rapina a mano armata.

In particolare il Cherchi è stato arrestato perchè, secondo gli inquirenti, la sera del 22 gennaio u.s., arma in pugno e con il viso travisato, si impossessava dell’incasso, circa 500.00 euro, sottraendolo al titolare di una sala scommesse ubicata nel noto quartiere Borgo Annunziata di Trapani, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei poliziotti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, tuttavia, grazie al loro acume investigativo ed ai riscontri oggettivi emersi dal teatro dell’evento, addivenivano all’identificazione di Giuseppe Cherchi segnalandolo alla competente Autorità Giudiziaria.

Gli elementi di colpevolezza raccolti a carico del Cherchi venivano pienamente condivisi dai magistrati trapanesi, i quali emettevano a carico dello stesso specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il giovane – resosi, in un primo momento, irreperibile – veniva ricercato incessantemente dagli operatori della Squadra Volante i quali, nelle giornata di ieri, lo rintracciavano e dopo L’arresto lo conducevano in carcere.