Antonio Lo Presti nominato Commissario Straordinario a Mazara, farà le veci del sindaco

Il dr. Antonio Lo Presti, 57 anni, dirigente responsabile del Servizio 7 dell’Assessorato regionale alla Salute, è il nuovo Commissario straordinario del Comune di Mazara del Vallo. E’ stato nominato, con decreto presidenziale di oggi, dal Governatore della Regione Siciliana on. Nello Musumeci.

Il Commissario straordinario, dal momento dell’insediamento che dovrebbe avvenire lunedì 8 aprile 2019, eserciterà le attribuzioni di competenza del Sindaco e della Giunta fino all’insediamento del nuovo Sindaco, che sarà eletto a seguito delle elezioni amministrative di domenica 28 aprile 2019 con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 12 maggio 2019.

Fino all’insediamento del Commissario straordinario rimangono in carica il vice Sindaco Adele Spagnolo e la Giunta che, con l’insediamento formale del Commissario, decadranno dalla carica.

Il Consiglio comunale rimarrà in carica fino dell’insediamento del nuovo Consiglio, ma in questo lasso di tempo potrà riunirsi solo per l’esame di atti indifferibili ed urgenti.