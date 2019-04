Aeroporto, deludente la risposta al bando: solo 4 “compagnie” aeree interessate

Solo 4 compagnie aeree si sono fatte avanti nel bando per i servizi di promozione turistica dell’aeroporto Trapani Birgi. Precedentemente erano stati aggiudicati tre lotti ad Alitalia e Blue Air dei 22 banditi.

Ancora un insuccesso sul fronte dell’Aeroporto. Sono quattro, infatti, le “manifestazioni di interesse” che, a seguito dell’avviata procedura negoziata, sono pervenute ieri al Comune di Marsala. Ente capofila, questo, tra quelli firmatari dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione “V. Florio”, finalizzato a ricercare operatori economici cui affidare servizi di promozione turistica., Hanno risposto tre vettori e un network televisivo. Nell’ordine di arrivo: TELE 2000 SRL (Urbino), TOPJETS WORLD WIDE SRL (Brescia), TAYARANJET (Bulgaria) e AIR MALTA PLC (Malta).

Ben poca roba. L’aeroporto Trapani Birgi sembra non interessare alle compagnie aeree. Neanche gli “incentivi” economici riescono a portare gli aerei nello scalo trapanese. Come si ricorderà, al momento sono stati aggiudicati solo tre lotti di servizi di promozione turistica collegati con l’aeroporto “V. Florio” (Roma e Milano alla Compagnia ALITALIA; Torino alla BLUE AIR).

Tre tratte su 22 andate in bando. I lotti non ancora assegnati comprendono Regioni italiane (Sardegna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e Paesi esteri (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia).

Successivamente, a seguito degli incontri con l’Assessorato regionale al Turismo, l’Airgest e i Comuni interessati, si è deciso di scegliere la “procedura negoziata” per giungere all’assegnazione dei rimanenti lotti. Da qui la richiesta “manifestazione di interesse” – pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale europea – cui, ora hanno risposto tre tre vettori e un network televisivo

Ancora una volta le politiche di marketing, volte a favorire l’incremento di visitatori nell’ambito territoriale che gravita attorno allo scalo aeroportuale provinciale, si sono rilevate fallimentari. Non è stato raggiunto il risultato sperato dal coordinamento dei comuni interessati al rilancio del territorio attraverso un incremento dei flussi turistici (Marsala, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice).

Alla luce dello scarso risultato conseguito, ancora una volta non si prospetta nulla di buono per il futuro dell’aeroporto Trapani Birgi. Mentre Comiso sta per essere acquisito da Catania, per lo scalo trapanese non si intravede che la definitiva chiusura, visto che la Gesap che gestisce lo scalo di Punta Raisi non vuole proprio sentirne di progetti di fusione, accorpamento e simili.

Non possiamo che chiederci, per l’ennesima volta, perchè la deputazione eletta in questo territorio ed i sindaci continuano, palesemente, a disinteressarsi del rilancio del Trapani Birgi. Che interessi ha la classe politica nel mantenere un profilo così basso sulla problematica che investe lo sviluppo economico e sociale della provincia di Trapani. A chi giova tutto ciò?

Ecco chi sono i quattro soggetti che hanno presentato una azione di interesse all’ultimo bando:

Tv2000, non una televisione qualsiasi. Tv2000 è la tv possibile, è l’altra tv che sa intrattenere e fa riflettere. È la tv che ti ascolta e ti tiene compagnia. La tv dei pensieri e delle emozioni, dei volti e delle storie, di chi ha trovato e di chi cerca. Tv2000 è più tua. E lo vedi. (fonte https://www.tv2000.it/)

TopJets Worldwide, la nuova compagnia aerea basata a Brescia Montichiari, che si dice pronta a spiccare il volo. Ancora questione di qualche mese, poi i cieli italiani potrebbero popolarsi di un nuovo player. Si tratta di definire ancora alcuni dettagli operativi, ma con una certezza: il primo aereo che arriverà in flotta sarà un A340 e, di conseguenza, il network voli sembra inevitabilmente destinato a comprendere mete a lungo raggio. Nessuna tempistica è ancora stata definita, visto che “siamo in fase di startup e in fase di trattativa con Enac per ottenere il certificato l’Aoc e la licenza di volo” dice a TTG Italia Riccardo Vergerio, board advisor del vettore. L’aerolinea aspetta inoltre di ricevere il primo aeromobile: “Si tratterà di un A340-600, configurato in tre classi – conferma Vergerio -, un aereo che era stato anche utilizzato dalla flotta Etihad”. (fonte: https://www.ttgitalia.com visto che il sito ufficiale della compagnia non è accessibile perchè in manutenzione https://www.topjetsww.com/)

La compagnia aerea Tayaran Jet, fondata nel 2017, ha lo scopo di creare una rete nazionale e internazionale di affari e di aviazione per il tempo libero. La proprietà del marchio “Tayaran Jet” è un titolare di licenze di volo e AOC bulgaro e appartiene alla societàTayaran Holding Ltd con sede a Malta. Tayaran Jet è al 100% di proprietà di Tayaran Holding Ltd e ha come nella sua flotta due aerei Boeing 737/300. Tayaran Holding Ltd opera in tre flussi generali: Aviation (charter, linea), Viaggi e affari (fonte https://www.tayaranjet.com/

Il decollo del primo volo di Air Malta avvenne il 1° aprile 1974. Da allora la compagnia aerea svolge un ruolo cruciale nell’apertura e nel collegamento di Malta con il resto del mondo, offrendo così nuove e diversificate opportunità nel settore del turismo da e verso le isole. Nei suoi 45 anni di storia, Air Malta ha fatto viaggiare oltre 60 milioni di passeggeri. La compagnia aerea offre ai suoi clienti una selezione di oltre 35 destinazioni programmate in tutta l’Europa, in Nord Africa e nel Mediterraneo orientale. La compagnia aerea dispone di una flotta di 10 aeromobili Airbus configurati per viaggi in classe business ed economy. (fonte https://www.airmalta.com)