Anna Tatangelo, Valentina Persia, Uccio De Santis… nel programma della Fiera di Strasatti

Diffuso il programma della 72esima edizione della Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti di Marsala, dal 2 al 6 agosto

Anna Tatangelo, Valentina Persia, Uccio De Santis sono solo alcune delle tantissime attrazioni della 72esima Fiera Meccanico Agricola, che si terrà a Strasatti di Marsala dal 2 al 6 agosto 2024. Tre gli spettacoli di punta: il 2 agosto alle 21,00 lo show dell’attrice e cabarettista Valentina Persia; il 5 agosto il concerto della cantante Anna Tatangelo, considerato tappa ufficiale del suo summer tour 2024. La serata conclusiva di martedì 6 agosto è stata affidata alla comicità di Uccio De Santis.

Altri due momenti d’intrattenimento serale sono previsti il 3 agosto alle 21,30 con il gruppo “I 40 che ballano i 90” e il 4 agosto alle 21,30 con la commedia dialettale “Terrarrussa” a cura dell’omonima compagnia teatrale di Giovanni Maniscalco.

Nel programma della 72esima Rassegna Meccanico Agricola 2024 è stato organizzato un talk show il 4 agosto alle ore 20,00 in piazza Fiera sul tema: “Viticoltura: tra tradizione e futuro, inizia l’era della next generation”, con il prof. Giacomo Dugo dell’Università di Messina, l’enologo Mattia Filippi di “Uva Sapiens” e l’imprenditore marsalese Antonino Alagna dell’azienda vinicola “Alagna Vini”. Altro momento di confronto si terrà il 5 agosto alle ore 18,30 in piazza San Pio sul tema “Agricoltura e siccità: quali prospettive per risolvere la crisi”, che ospiterà gli europarlamentari Raffaele Stancanelli e Marco Falcone, i deputati regionali Cristina Ciminnisi, Dario Safina e Stefano Pellegrino. Il convegno del 6 agosto in piazza San Pio è stato affidato ai “Guardiani del territorio” con la moderazione del giornalista Giacomo Di Girolamo e tratterà: “C’è ancora futuro per il vino cooperativo siciliano? Il ruolo della cooperazione vitivinicola siciliana nel mercato globalizzato”, con Filippo Parrino,p residente Legacoop Sicilia, Giuseppe Ortolano, Responsabile Comparto vitivinicolo Confcooperative, Dino Taschetta, Presidente Cantina Sociale Colomba Bianca, Vito Pipitone, Presidente Cantina Sociale Europa, Davide Piccione, Presidente Associazione “I guardiani del Territorio” e Antonio Parrinello, Dirigente Regione Siciliana.

Nel corso delle serate della 72esima Rassegna Meccanico Agricola, inoltre, saranno premiate: l’associazione “Marisa Leo Onlus” per la sua attività di sostegno economico alle fasce più deboli e in particolare ai bambini vittime di violenza assistita e per la sua attività di supporto ad altre associazioni, che si occupano di violenza di genere; la manager Carla Alagna della “Distilleria Bianchi” per la realizzazione, all’interno dei suoi locali, degli “Opifici culturali Bianchi”, uno spazio

culturale, messo a disposizione della collettività marsalese.

In programma anche alcuni percorsi enogastronomici, come quello dell’uva, dell’anguria, del cannolo, delle sfingi e della pizza, quest’ultimo realizzato grazie alla collaborazione dell’Acrobatic Pizza World.

La rassegna prevede anche diversi momenti di socialità con i tornei di burraco e konkè, ma anche

sportivi come il calcio balilla umano, giunto alla sua seconda edizione, le fasi finali del torneo di

padel, e la passeggiata in bicicletta, per ammirare il paesaggio e comprendere come sia necessario

tenerlo pulito.

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA ED I COSTI DEI BIGLIETTI Tutti i biglietti sono acquistabili su LiveTicket

Spettacolo del 2 Agosto di Valentina Persia €11,00

Concerto del 5 Agosto di Anna Tatangelo €19,00

Spettacolo del 6 Agosto di Uccio De Santis €10,00

Venerdì 2 agosto 2024

-ore 8,00 SANTA MESSA presso l’Istituto Santa Chiara di Strasatti di Marsala

-ore 18,00 TORNEO DI CALCIO BALILLA UMANO in piazza San Pio

-ore 20,30 CERIMONIA INAUGURALE in piazza San Pio

-ore 21,00 BENEDIZIONE del parroco don Giancarlo Tumbarello e INTERVENTI AUTORITA’

-ore 21,30 VALENTINA PERSIA SHOW in piazza Fiera

Sabato 3 agosto 2024

-ore 19,30 SANTA MESSA in Parrocchia Maria SS Addolorata

-ore 20,00 TORNEO di BURRACO

-ore 20,30 “ALLA RISCOPERTA DEI NOSTRI SAPORI: L’UVA”

-ore 20,45 INTRATTENIMENTO

-ore 21,30 “I 40 CHE BALLANO I 90”

Domenica 4 agosto 2024

-ore 9,00 SANTA MESSA in Parrocchia Maria SS Addolorata

-ore 9,00 “PROVARE PER CREDERE”. Dimostrazione su terra di mezzi agricoli

-ore 10,00 SANTA MESSA a Pastorella

-ore 18,30 “ALLA RISPOPERTA DEI NOSTRI SAPORI: LA PIZZA”

-0re 19,00 BREVE PROCESSIONE E CELEBRAZIONE EUCARISTICA (dalla Parrocchia Maria SS

Addolorata in piazza Fiera)

-ore 19,30 TORNEO DI KONKE’

-ore 20,00 TALK SHOW “VITICULTURA: TRA TRADIZIONE E FUTURO, INIZIA L’ERA DELLA NEXT

GENERATION”

-ore 20,45 INTRATTENIMENTO

-ore 21,30 COMMEDIA DIALETTALE “TERRARRUSSA” a cura della compagnia teatrale “Terrarrussa”

Lunedì 5 agosto 2024

-ore 9,30 SANTA MESSA presso l’Istituto Santa Chiara di Strasatti

-ore 10,00 “TERRA MIA” attività ludico-didattica per bambini

-ore 20,00 “ALLA RISCOPERTA DEI NOSTRI SAPORI: IL CANNOLO”

-ore 18,30 CONVEGNO “AGRICOLTURA E SICCITA’: QUALI PROSPETTIVE PER USCIRE DALLA

CRISI”

-ore 21,00 ANNA TATANGELO IN CONCERTO in piazza Fiera

Martedì 6 agosto 2024

-ore 9,30 SANTA MESSA

-ore 18,00 PASSEGGIATA ECOLOGICA IN BICICLETTA, partenza da piazza Fiera

-ore 18,30 CONVEGNO “C’E’ ANCORA FUTURO PER IL VINO COOPERATIVO SICILIANO? IL

RUOLO DELLA COOPERAZIONE VITIVINICOLA SICILIANA NEL MERCATO GLOBALIZZATO” a cura

dei “Guardiani del Territorio”

-ore 19,00 “ALLA RISCOPERTA DEI NOSTRI SAPORI: L’ANGURUA”

-ore 21,30 UCCIO DE SANTIS SHOW

-ore 23,30 PREMIAZIONI E RINGRAZIAMENTI. GIOCHI PIROTECNICI

TUTTI I GIORNIIN PROGRAMMA

-ore 8,00 ALBORATA AGRICULTURE

-ore 8,30 SCAMPANIO DEI SACRI BRONZI

-ore 18,30 MEMORIAL “GLI ANGELI DI STRASATTI” FASI FINALI TORNEO DI PADEL presso Green Park

