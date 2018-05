Marsala, celebrazione in memoria di Paolo Angileri

Lunedì 21 Maggio a San Matteo alle ore 18.30 la Celebrazione Eucaristica in memoria di Paolo Angileri. Il Marsalese presentato nel 2005, in occasione del 140° anniversario dell’Azione Cattolica, come esempio di santità laica (cfr. http://www.santiebeati.it/Detailed/95226.html). Quest’anno si celebrano i 150° dell’A.C. e il parroco Don Alessandro Palermo ha ritenuto importante ricordare Paolo Angileri, primo presidente diocesano dell’Azione Cattolica oltre che fedele parrocchiano di San Matteo.

Lo ricordiamo – evidenzia il parroco – per due motivi: per la sua disponibilità al servizio non per soddisfare un interesse personale ma per edificare il prossimo e per la sua buona testimonianza nell’impegnarsi a tutti i costi a evitare ogni forma di scandalo che possa allontanare l’altro. Due grandi insegnamenti che ci servono per imparare a essere Chiesa.

Paolo Angileri, iscritto tra i “beati dell’Azione Cattolica”, fu il primo ad aprire a Marsala una tele radio, poi purtroppo destinata a chiudere dopo qualche anno. Muore tra nella notte tra il 20 e il 21 Maggio del 2001. Lunedì 21 Maggio nella Parrocchia San Matteo alle ore 18.30 la Santa Messa in sua memoria presieduta da don Giuseppe Biondo, assistente diocesano dell’Azione Cattolica.