Scrittori di Classe, gli alunni della 1ª C dell’Aosta di Partanna tra gli otto vincitori dell’edizione 2019

Gli alunni della classe 1ª C della Scuola secondaria di primo grado “A. di S. Aosta” a Partanna (Trapani), seguiti in questa avventura dalla loro insegnante Siglinda Anatra, sono tra gli otto vincitori della quinta edizione di Scrittori di Classe, il concorso di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo grado promosso da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola. Il loro racconto Il tesoro della foresta oscura, ha come protagonista Geronimo Stilton e suoi amici, impegnati a salvare una foresta dalle ruspe di un avido attore.

Alla cerimonia ufficiale di premiazione della classe, tenutasi questa mattina nell’auditorium della scuola superiore F. D’Aguirre Salemi-Dante Alighieri Partanna, hanno partecipato alla presenza di oltre 250 studenti, Giovanni Anania, direttore Marketing di Conad Sicilia, Nicola Macaluso, socio di Conad Sicilia e proprietario di due negozi a Partanna, Luca Dalmonte, responsabile nazionale del progetto Conad, il dirigente scolastico Vita Biundo, Anna Giordano, rappresentante WWF sul territorio. L’emozione è esplosa quando è entrato in scena Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, che ha premiato i ragazzi con un attestato e dei simpatici omaggi e ha spiegato come il loro racconto si sta trasformando in libro a tutti gli effetti.

Anche quest’anno Conad ha scelto di sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni attraverso un progetto che ha unito il piacere per la lettura e la scrittura creativa con l’esigenza di diffondere temi di grande importanza e attualità.

Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta ha lanciato alle classi di tutta Italia una sfida che ha a che fare con il futuro di tutti noi: imparare a proteggere e salvaguardare il pianeta in cui viviamo. Il progetto, che si è avvalso della collaborazione del WWF, ha consentito a bambini e ragazzi di avvicinarsi in modo divertente ai grandi valori dell’ecologia, del rispetto per la natura e della cittadinanza attiva. Ad accompagnarli in questa avventura un testimonial d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, autore e protagonista, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, di otto incipit che hanno stimolato i giovani scrittori a riflettere su argomenti come la tutela della biodiversità, l’importanza dell’acqua, delle foreste e del suolo, il riciclo e il consumo consapevole.

L’iniziativa ha registrato un successo senza precedenti: 25.170 le classi iscritte e ben 6.527 i racconti che si sono contesi la vittoria, un record rispetto alle quattro passate edizioni. Solo 8 tra questi sono stati scelti per entrare a far parte di una speciale collana di libri di Geronimo Stilton che sarà disponibile a partire dal 18 marzo in tutti i punti vendita Conad d’Italia.

“Un plauso sentito agli studenti della classe 1C della Scuola Secondaria di primo grado che hanno redatto un elaborato pregno di valenze educative e morali ed hanno riprodotto, con cura e maestria, la lingua, lo stile, le tecniche narrative ed espressive, i personaggi e le ambientazioni che contraddistinguono la serie di narrativa per ragazzi “Geronimo Stilton”- ha dichiarato il dirigente scolastico Biundo– La nostra scuola è stata ed è sempre sensibile alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente e al rispetto del nostro territorio, tanto da dedicare due ore settimanali all’insegnamento della disciplina “Territorio e ambiente“.

“Scrittori di Classe è parte integrante di Insieme per la Scuola, un’iniziativa che ormai da otto anni testimonia il costante impegno di Conad nel sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni– ha dichiarato Giovanni Anania, direttore marketing di Conad Sicilia- con questa iniziativa permettiamo alle scuole italiane di aggiudicarsi gratuitamente materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali e tanti altri articoli indispensabili per l’attività scolastica e l’apprendimento, per aiutare insegnanti e ragazzi a vivere una scuola al passo con i tempi”.

Dal 18 marzo al 12 maggio, ogni 15 euro di spesa, i clienti riceveranno infatti un bollino per collezionare i libri della collana Scrittori di Classe e un buono Insieme per la Scuola, grazie al quale le scuole primarie e secondarie di primo grado potranno richiedere i premi del catalogo 2019, consultabili sul sito www.insiemeperlascuola.it.