“Salviamo il Trapani Birgi”: appello dell’amministratore del gruppo Facebook “Aeroporto Trapani Marsala”

Giovanni Salvatore Montalto, amministratore dei gruppi Facebook “Aeroporto Trapani Marsala” e “Salviamo Birgi” invita il presidente dell’Airgest e le forze politiche a mobilizzarsi per salvare e rilanciare presto lo scalo.

“Salviamo l’aeroporto di Trapani”, questo l’appello che l’amministratore del gruppo Facebook “Aeroporto Trapani Marsala”, lancia al presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ai sindaci e ai parlamentari della provincia di Trapani.

“Vorrei segnalarvi che siamo molto preoccupati – scrive Montalto – per la sorte del nostro aeroporto. È ben noto che esso rappresenta un vitale volano per l’economia del nostro territorio. Le notizie riportate dai media, spesso, non sono positive. Vogliamo sperare che siate a conoscenza del fatto che migliaia di operatori turistici dipendono da esso. Una eventuale riduzione drastica dei voli nel periodo invernale metterebbe in ginocchio la nostra già debole economia. Il nostro territorio merita sviluppo, cultura e apertura al mondo. Sarebbe auspicabile anche una diversificazione dei vettori per ampliare l’offerta con prezzi abbordabili per raggiungere nuovi mercati, come ad esempio con collegamenti per tutta Europa ed oltre. Speriamo che molto presto si sblocchi il discorso della continuità territoriale magari con l’inserimento di voli più interessanti. Confido – conclude Montalto – nelle vostre capacità, nell’amore e nell’attaccamento al territorio che, a tutti i costi, deve essere salvaguardato”.Caro presidente siamo sicuri che il suo progetto per Birgi vada in aero(PORTO).

Giovanni Salvatore Montalto

Gruppo Aeroporto Trapani Marsala

Gruppo Salviamo Birgi”.

La nostra redazione, come da sempre, non puó che essere vicina ai due gruppi Facebook e amplificare attraverso la nostra testata l’accorato appello. Questo territorio, con le sue grandi lagune in materia di viabilità, collegamenti ferroviari e natali, ha l’unica valvola di sfogo nella piena funzionalità dell’aeroporto Trapani Birgi, uno scalo con una veste “sociale” perchè garantisce la continuità territoriale e con grandi potenzialità turistiche da essere considerato il naturale volano dell’economia trapanese. Due motivi in più affinchè si ritorni ai 2 milioni di passeggeri in transito nel breve periodo e verso il raddoppio nel giro di un paio di anni