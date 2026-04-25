Riserva dello Stagnone, incontro – confronto Regione e gestori di attività

Ambiente, Savarino in visita istituzionale nelle riserve naturali nel Trapanese: «Occasione di confronto con gli enti gestori sulla tutela della biodiversità»

«Oggi abbiamo avuto un’ importante occasione di confronto con gli enti gestori sui temi della tutela ambientale, della conservazione della biodiversità, della fruizione consapevole e sostenibile dei territori e sulle prospettive di uno sviluppo integrato con le straordinarie peculiarità naturalistiche delle riserve » . Lo dichiara l ’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, che si è recata in visita istituzionale in due dei più importanti siti naturalistici della provincia di Trapani, la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco e quella Isole dello Stagnone di Marsala.

« L’iniziativa di oggi – aggiunge l’assessore Savarino – vuole confermare l’attenzione delle istituzioni regionali verso il sistema delle aree protette siciliane, riconosciute come presidi fondamentali per la salvaguardia degli ecosistemi costieri e lagunari e come risorsa strategica per uno sviluppo territoriale fondato sulla qualità ambientale, sul turismo responsabile e sull’identità dei luoghi » . Le riserve naturali Saline di Trapani e Paceco e le Isole dello Stagnone di Marsala rappresentano due aree di straordinario valore ambientale inserite nel più ampio sistema delle aree naturali protette della Regione Siciliana e della rete di conservazione europea Natura 2000, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità, valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, architettonico e promuovere forme di fruizione sostenibile dei territori.

Si tratta di siti unici in cui la straordinaria ricchezza di habitat, di avifauna migratoria, di specie vegetali e di ecosistemi lagunari e di salina convivono da secoli con la presenza dell’uomo e con la storica attività di produzione del sale marino, che ha contribuito a modellare un paesaggio di straordinaria bellezza e identità, riconosciuto per il suo valore naturalistico, storico e culturale, mantenendo nel tempo un equilibrio virtuoso tra conservazione ambientale, tradizioni produttive e valorizzazione del territorio.

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