Recensiti due locali di Marsala e altrettanti nel trapanese, nella guida Street Food 2025 del Gambero Rosso

Quattro locali della provincia di Trapani. di cui due di Marsala, sono stati segnalati dalla Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso: un viaggio on the road attraverso la tradizione gastronomica del Paese

Tra le oltre 630 insegne per la più completa mappa nazionale del cibo di strada all’italiana, 51 insegne sono in Sicilia e fra queste 4 sono in provincia di Trapani (a Castellammare del Golfo viene segnalata “Nescy” e a Trapani “A Nassa” Seafood), di cui 2 a Marsala (“Assud Cibo da strada” di via Scipione l’Africano e “Chiosco dell’Antico Mercato del Pesce” di Piazza Mercato). La Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso, giunta alla sua 10° edizione, è espressione autentica delle nostre tradizioni gastronomiche, capace di unire generazioni e fasce sociali nel segno del gusto e del cibo di qualità. Osterie, paninerie, pizzerie, mercati, friggitorie sono i veri templi del cibo di strada, dove quotidianamente milioni di persone partecipano al rito del mangiare all’aperto, assaporando le specialità tipiche di ogni angolo d’Italia. Quest’edizione della Guida testimonia anche il coraggio e l’apertura all’innovazione verso nuove esperienze culinarie, in un melting pot di sapori e ricette, soprattutto nelle grandi città dove le contaminazioni sono sempre più frequenti. “Un’attitudine al sincretismo gastronomico che è sempre più evidente in questa edizione della guida Street Food, la decima, un decennio nel quale il Gambero Rosso ha raccontato la parabola contemporanea del cibo di strada in Italia” commenta Pina Sozio, curatrice della Guida.

Palermo è la capitale siciliana indiscussa dello street food con le sue 20 insegne, seguita dalla città di Catania con le sue 10 eccellenze; 6 sono le insegne che rappresentano la vivace Ragusa. In provincia di Trapani le insegne recensite dalla Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso sono 4 di cui 2 a Marsala. Per la categoria pesce e frutti di mare a Castellammare del Golfo viene segnalata “Nescy” in via Discesa Marina e a Trapani l’eccellenza “A Nassa” Seafood in via Serisso. A Marsala i locali sono 2: per la tavola calda “Assud cibo da Strada” di via Scipione l’Africano e per i fritti e “Chiosco dell’Antico mercato del pesce” di piazza Mercato.

Riportiamo, quindi seguito le recensioni Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso, dei 4 locali della provincia di Trapani, iniziando da Marsala

Assud Cibo da strada

via Scipione L’Africano, 3 – Marsala

tel. 09231870960

chiuso martedì

Categori: TAVOLA CALDA. A due passi da Porta Garibaldi, attrazione turistica del centro storico marsalese, questa insegna è una vera e propria dichiarazione d’intenti. Qui le regine dello street food siciliano più tradizionale, le arancine, sono preparate con cura, fritte al momento e servite calde e croccantissime. Burro, carne, Norma, mortadella d’asina e pistacchi, sarde e finocchietto e nero di seppia sono solo alcune delle golose varianti tra cui optare. Per gli amanti del genere, anche panini con panelle o con frittura di calamari e una nuova ricca proposta di gastronomia che annovera timballi, paste al forno e dolci. La casa madre ha altre insegne di ristorazione, in città e sull’isola.

Chiosco dell’Antico

Mercato del Pesce

p.zza Mercato, 1 – Marsala

chiuso domenica

Categoria FRITTI Porta Garibaldi segna l’inizio del mercato ittico cittadino, meta turistica molto suggestiva e luogo frequentato dai locali che arrivano per procurarsi pesce freschissimo. Proprio poco prima di entrare al mercato è d’obbligo una tappa al chioschetto, rinomato per specialità della tradizione gastronomica siciliana: panini (in due formati, piccolo o grande) con panelle di ceci appena tirate fuori dall’olio bollente e pizze “rianate” (cioè condite con salsa di pomodoro, cipolla, sardine salate e origano). Prezzi modici, servizio rapido, personale gentile

Nescy

via Discesa Marina, 23

Castellammare del Golfo tel. 3826864533

sempre aperto solo la sera

Categoria PESCE E FRUTTI DI MARE

Le materie prime siciliane sono il punto di partenza dell’offerta gastronomica di questo grazioso locale che propone street food, ma anche antipasti, primi e secondi da consumare comodamente in loco, in un

ambiente giovane dall’atmosfera piacevole e informale. Si possono ordinare gustosi coppi di pesce fritto, patatine o crocchette

e hamburger da addentare passeggiando. Al tavolo il menu annovera taglieri, impepata di cozze, caponata di melanzane, insalata di mare, sarde allinguate fritte, annelletti al forno e tante altre specialità che cambiano in base alla disponibilità di stagione.

A Nassa Seafood

via Serisso, 39 – Trapani

tel. 3756172754

chiuso martedì

Categoria PESCE E FRUTTI DI MARE

Tra i vicoli pedonali del centro storico, nei pressi del porto, piacevole locale tutto votato alla cucina di mare, godibile nella sua duplice forma di street food o ristorativa classica. Il menu propone pesci, molluschi e crostacei sia cotti che crudi; ci si può rifocillare ordinando un gustoso e ben condito cous cous o una porzione di grigliata con pesce spada, gamberi e calamari; si possono ordinare cartocci da asporto e gustare tentacoli di polpo e gamberi rossi croccanti fuori e succosi dentro passeggiando per le viuzze del

centro, oppure, se ci si accomoda ai tavoli, la frittura al metro. L’atmosfera è piacevole, invita al relax. Il personale attento gestisce un servizio sorridente e cordiale.

Si allega l’elenco completo dei locali segnalati da “Gambero Rosso”in Sicilia, per visualizzarlo clicca sul link sottostante:

Guida “Gambero Rosso 2024”

