Petrosino, tre studenti della Nosengo primi alle Olimpiadi di Problem Solving 2021

Tre studenti dell’Istituto Gesualdo Nosengo di Petrosino si classificano ai primi tre posti alle gare regionali delle Olimpiadi di Problem Solving 2021 promosse dal Ministero dell’Istruzione.

Sul podio tre studenti dell’Istituto Comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino alle Olimpiadi di Problem Solving 2021 per la Scuola Secondaria di I grado, a squadre e individuali, svolte in modalità a distanza le gare regionali il 17 e il 19 marzo. Nelle individuali gli studenti petrosileni che si sono attribuiti i primi 3 posti sono: al primo posto Vincenzo Pulizzi della classe 2ªF, al secondo posto Silvia Amato della classe 2ªE e al terzo posto Alice Riccobono della classe 2ªC. Nelle competizioni a squadre, il gruppo della scuola secondaria di I grado Di Petrosino si è classificato al 7° posto regionale.

Le Olimpiadi del Problem Solving sono delle competizioni di informatica, promosse dal Ministero dell’Istruzione, per stimolare la crescita delle competenze di problem solving, valorizzare le eccellenze e per favorire la diffusione del pensiero computazionale tramite attività coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline, rivolte agli alunni del primo e del secondo ciclo delle scuole italiane su territorio nazionale ed estero.

“La partecipazione alle Olimpiadi di Problem Solving – ha dichiarato il dirigente scolastico Giuseppe Inglese – è ormai un tradizionale appuntamento per la nostra scuola. Da diversi anni, i docenti e gli alunni partecipano ad attività curriculari ed extracurriculari mirate a valorizzare il pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri”.

“Mi congratulo con tutti i ragazzi che hanno partecipato – conclude il Dirigente Scolastico della Nosengo -, in particolare esprimo la mia soddisfazione per il risultato raggiunto dai tre studenti campioni regionali e ringrazio le docenti Daniela Mannone e Maria Teresa Marino per l’impegno dimostrato nel portare avanti negli anni questa valida occasione formativa”.