Petrosino, ambulanza “medicata” con il nastro adesivo. Assurdo, ma vero!

Meno male che è arrivata l’estate, così dentro ad una delle autoambulanze che servono il territorio di Petrosino non potranno esserci più infiltrazioni d’acqua quando si reca a soccorrere l’utenza. Scusate l’ironia, ma è davvero assurdo quanto accade in questa terra dimenticata da tutti, dove si “ripara” alla meno peggio un mezzo di soccorso pubblico, forse per evitare un disagio superiore, quello di non creare un disservizio non avendo i fondi necessari per le riparazioni o peggio ancora per un mezzo sostitutivo.

La singolare riparazione del un mezzo in questione, una autoambulanza dell’assistenza sanitaria pubblica del servizio 118 (il logo anche se sbiadito è posto accanto alla targa del mezzo) è davvero raccapricciante. Come potete notare dalle foto inviate in redazione da un abitante di Petrosino, di cui non forniamo le generalità, si può ben notare come si è provveduto a riparare un importante mezzo di soccorso con tanta improvvisazione: cartone e nastro adesivo. La foto non proviene da un auto demolitore, tanto meno dal parco mezzi di un riparatore, bensì dall’abitazione di uno “sfortunato” utente. Il mezzo in tali condizioni ha svolto servizio, come si legge dalla lettera che pubblichiamo qui di seguito:

“Gentile redazione, invio questa email per segnalare un fatto che mi è accaduto oggi 05/06/2019 precisamente nel pomeriggio intorno alle 17,mi sono sentito male e chiamavo il 118,voglio precisare che l’ambulanza di Petrosino è arrivata subito ed il personale sanitario è stato molto cordiale e professionale al punto che mi curavano presso il mio domicilio senza dover andare all’ospedale,e per questo voglio ringraziarli,ma mi sembra doveroso segnalare le condizione disastrose dell’ambulanza (invio foto) mi chiedo s’è normale un mezzo di soccorso che circola in queste condizione (come da foto) e cioè senza vetro e con un cartone al suo posto, con portellone laterale “cerottatto” forse perche’ bloccato o chissà… Mi sento in dovere in quanto cittadino ed utente, di segnalare questo scempio con la speranza che le cose possono migliorare… Grazie per aver letto e spero che può pubblicarlo nella sua redazione e far si che le cose possono migliorare.

Distinti saluti”

Altro che sanità al passo coi tempi in Sicilia, qui si ha l’impressione che la situazione è sempre più disastrata.