Olio evo, cala la produzione, aumentano i prezzi per i consumatori

A Marsala produzione olivicola ridotta a lumicino, cali fino all’80% in alcune zone. Prezzo alle stelle, da 12 euro in su per un litro di olio evo. La Sicilia con i suoi 142.381 ettari di superficie coltivata a olive da olio e i suoi 616 frantoi attivi è la terza regione d’Italia per produzione.

Le difficoltà nella Campagna Olearia 2024/25 in Sicilia impongono un’attenta analisi per “giustificare” l’ennesima impennata del prezzo dell’olio evo al consumatore. Da giorni è partita la campagna olearia in Sicilia, e si nota un notevole calo di produzione. Secondo le prime stime di Ismea, in Italia si prevede una riduzione della produzione di olio d’oliva del 32% (224mila tonnellate in meno) rispetto allo scorso anno, che già non è stata un’annata memorabile.

A Marsala, come in gran parte dei centri olivicoli della provincia, la situazione è ancora più grave, per non dire drammatica. Da un breve sondaggio presso i frantoi del territorio, emerge che la produzione è calata ben oltre la stima del 32%, con punte massime in alcuni oliveti del 70-80%. Questo non fa che aumentare i costi di vendita, che superano i 12 euro al litro.

Il cambiamento climatico ha drasticamente ridotto la resa per ettaro, ma la qualità dell’olio sembra essere molto buona, con un conseguente aumento del prezzo dell’olio extravergine d’oliva. Gli esperti prevedono che questa situazione sia transitoria e che, con l’arrivo dell’olio dai Paesi extraeuropei nelle grandi aziende imbottigliatrici, il prezzo al litro dovrebbe stabilizzarsi attorno agli 8-9 euro. Chi però preferisce l’olio del proprio territorio dovrà pagare qualcosa in più.

A livello territoriale, nel 2023 Messina si conferma la prima provincia per superficie dedicata alla produzione di olive da olio, con 36.000 ettari, pari al 25,3% del totale regionale. Seguono Agrigento con 21.987 ettari (15,4%), Palermo con 21.300 ettari (15%), Trapani con 18.500 ettari (13%), Catania con 13.390 ettari (9,4%), Enna con 11.229 ettari (7,9%), Siracusa con 9.000 ettari (6,3%), Caltanissetta con 8.175 ettari (5,7%) e Ragusa con 2.800 ettari (2%).

Questi dati sono stati divulgati oggi durante la presentazione di EVOLIO Expo, la nuova fiera internazionale B2B di Nuova Fiera del Levante, dedicata all’olio EVO e organizzata da Senaf. La manifestazione, che si terrà dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025, punta a promuovere la cultura del settore, valorizzare le eccellenze regionali italiane e mondiali e a creare un ponte tra i produttori di olio EVO e gli acquirenti specializzati (GDO, settore ho.re.ca., buyer internazionali, utilizzatori professionali, ecc.). Questa è un’opportunità non solo per gli operatori professionali dei Paesi del Mediterraneo, ma anche per i buyer del nord Europa, che storicamente sono consumatori ma non produttori diretti di olio, e che qui potranno trovare i migliori fornitori.

