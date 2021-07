Marsala, tre passaggi a livello saranno eliminati

SEMBRA PROSSIMA L’ELIMINAZIONE DI TRE PASSAGGI A LIVELLO DI MARSALA. COSTO 27 MILIONI DI EURO, TRE ANNI DI LAVORI

Dopo anni di vibrate proteste sembra essere prossima l’eliminazione di tre dei 5 passaggi a livello che hanno diviso in due il centro urbano, lungo l’asse Grotta del Toro-Terrenove Bambina. Certi giorni la non perfetta chiusura delle barre origina code chilometriche di auto che oltre a paralizzare il traffico in entrata ed uscita dal centro, rendono proibitivi gli interventi dei mezzi di soccorso.

Rete Ferrovia Italiana ha trasmesso i progetti definitivi per l’eliminazione di tre passaggi a livello che ricadono nel territorio marsalese. Si tratta dei passaggi a livello di via Grotta del Toro, via Lipari e Terrenove Bambina per i quali é prevista la spesa di € 27.000.000,00 di cui €. 26.500.000,00 a valere su fondi PO FESR Sicilia 2014/2020 e € 500.000,00 a carico RFI. I lavoro dovrebbero protrarsi tra i 2 a 3 anni.

Il primo intervento interesserà il passaggio a livello di Contrada Terrenove Bambina i cui atti amministrativi devono essere formalizzati dal Consiglio Comunale entro il prossimo 26 luglio. Il progetto di eliminazione del passaggio a livello di contrada Terrenove Bambina, prima di essere visionato dal massimo consesso civico sarà oggetto delle osservazioni degli abitanti e delle forze socio-produttive della borgata nel corso di un incontro da tenersi a giorni presso il l Circolo culturale Il Risveglio.

Si tratta di adempimenti fondamentali per il progetto inerente Terranova Bambina, mentre per gli altri due (quelli di Via Grotta del Toro e via Lipari) vi é un più ampio margine temporale per le formalità burocratiche. I tre interventi, salvo intoppi, lungaggini ed “evaporazione” dei fondi, in tre anni renderanno più fruibile la circolazione veicolare a Marsala, attraverso l’eliminazione dei passaggi a livello di contrada Terrenove Bambina, via Grotta del Toro e via Lipari.

Non si parla, in questa prima tranche degli altri due passaggi a livello che creano lunghe code e paralizzano il traffico veicolare tra corso Calatafimi e via Crispi, nonché sulla via Itria. Un atto dovuto alla città e atteso da quasi mezzo secolo. Ora, dopo decenni di attesa, grazie alle interlocuzioni delle ultime 4 Amministrazioni (Carini, Adamo, Di Girolamo e Grillo), si è adesso pervenuti all’avvio delle conferenze di servizi e alle deliberazioni di carattere amministrativo per l’eliminazione di tre dei cinque passaggi a livello del centro urbano di Marsala che avranno ricadute positive sia sulla qualità della rete ferroviaria stessa che sulla viabilità cittadina.