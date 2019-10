Marsala, nuove “attrazioni” turistiche al Monumento ai Mille

Una ne pensa, cento ne fa… è proprio il caso di dirlo per questa Amministrazione Comunale in “prima” linea nel creare “attrazioni” turistiche per Marsala.

Da più di 15 giorni, precisamente dalla manifestazione agonistica di scacchi, sono esposti, in bella vista, una cinquantina di tavoli cosiddetti elettorali (generalmente impiegati nei seggi), all’interno del Monumento ai Mille.

La “mostra” dei tavoli elettorali segue di qualche mese il capolavoro, sicuramente da ripetere per i “consensi” di pubblico ottenuti, “dell”estemporanea” dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Evento particolarmente coinvolgente per i cittadini che oltre a restare per ore in fila ne hanno avuto “donati” ben 6 più un sacco di plastica per arredare ogni casa della città.

Questa volta, per fortuna, il protocollo non prevede la distribuzione dei tavoli elettorali, ma solo il “prestito” per grandi eventi. Infatti la scorsa settimana, in occasione dell’inaugurazione del Palazzo di Giustizia, i tavoli elettorali hanno fatto un figurone in una nota azienda vinicola per il pranzo molto esclusivo, riservato solo chi era stato messo in lista. Ma questa è un’altra storia di uguaglianza di stampo “comunista”, pardon, di sinistra radical chic, su cui caliamo l’ennesimo velo pietoso.

Ritornando alle nuove “attrazioni” turistiche, i cosiddetti tavoli elettorali, impiegati per ogni evenienza, a fine pranzo sono ritornati in bella mostra in una delle due ali del Monumento ai Mille. Fanno da cornice le foto dei garibaldini. Chissà cosa pensano i turisti, ed i cittadini, di questo inconsueto abbinamento “artistico”?

L’Amministrazione Comunale è comunque contenta della nuova “mostra”, tant’è che il Monumento ai Mille continua a ricevere il pubblico e viene persino concesso a location per eventi culturali quali presentazioni di libri e attività formative.

Del resto che male possono fare una cinquantina di tavoli elettorali in bella mostra, potrebbe trattarsi di una rappresentazione artistica lungimirante. Una nuova forma di arte moderna, d’avanguardia

Alberto Di Paola