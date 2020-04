Marsala, negativi al primo tampone i 5 pazienti della Clinica Morana

Asp Trapani: “sono negativi al coronavirus i 5 pazienti della Clinica Morana di Marsala

Sono risultati negativi al primo tampone i cinque pazienti della Clinica Morana risultati positivi, ieri, al test sierologico tramite prelievo ematico. Lo comunica la dirigenza dell’Asp di Trapani, la quale comunica che sono stati sottoposti al tampone per la diagnosi anti Covid-19 anche gli oltre 60 operatori sanitari che operano nella struttura. Di questi tamponi eseguiti si attende l’esito.

Intanto per l’Asp pare rientrata l’emergenza alla Residenza per Anziani di via Trapani, gestita dalla Clinica: i 5 pazienti pazienti sono stati sottoposti al primo tampone oro-faringeo e l’esito è per tutti, di completa negatività. Sicuramente saranno sottoposti ad altro tampone faringeo come generalmente si fa nel caso in cui sorga il dubbio.

Il tampone rimane ancora l’unico mezzo valido ad accertare la presenza del covid-19, anche in soggetti asintomatici (che non manifestano i sintomi e continuano ad essere contagiosi). I test sierologici, che si fanno attraverso il prelievo di sangue ‘misurano’ gli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG che vengono prodotti in caso di infezione. “Alcuni test valutano anche le IgA, cioè gli anticorpi presenti sulla superficie delle mucose dell’apparato respiratorio. I test sierologici, invece, servono a individuare chi è entrato in contatto con il Coronavirus e a rilevare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. Quindi, raccontano la storia della pregressa esposizione al virus