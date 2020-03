Marsala: l’emergenza coronavirus e l’insostenibile “stupidità” di tanti

In piena emergenza coronavirus a Marsala non si rispettano i decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri per frenare la diffusione del Covid-19. Disobbedienza o stupidità?

Quello che sta accadendo nelle ultime ore a Marsala – premesso che nessuno intende diffondere allarmismo – mi lascia perplesso, attonito e sgomento: la nostra città si sta dimostrando insensibile alle misure di contenimento del coronavirus, anzi “disubbidiente”. Mentre non si trovano più mascherine, amuchina ed alcol – già da giorni – in questo fine settimana la movida non si è fermata, malgrado il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che vietava tutte le attività con assemblamento di persone.

Paradossalmente i locali, dalle foto che circolano sui social, hanno lavorato come sempre, con avventori in massa in pochi metri quadri. Non sono mancati i controlli della Polizia Municipale ma, ragazzi e meno giovani, non hanno rinunciato a divertirsi e a “socializzare’,. incuranti dei pericolosi contatti fisici (strette di mani, abbracci, baci) e della distanza di sicurezza (minimo un metro) per evitare il rischio di essere contagiato o di contagiare il prossimo. Tutti possiamo essere “infetti” e non saperlo visto che abbiamo avuto contatti con altri (non sempre il contagio si manifesta con problemi respiratori seri e temperatura corporea superiore a 37,5 °).

Evidentemente i nostri baldi giovani, molti dei quali con i capelli già brizzolati, sprezzanti del pericolo non temono il coronavirus anche se il famigerato Covid-19 è sicuramente tra noi viste le tante persone che sono rientrate dalle aree rosse del nord Italia e non si sono autodenunciate alle autorità, tantomeno si sono sottoposti all’auto-quarantena. Loro sì che sono dei “duri”, sprizzano coraggio da ogni poro.

Tanto se sono giovani, magari incoscienti portatori sani, si considerano immuni al coronavirus visto che muore chi ha più di settanta anni o chi è afflitto da altre patologie. Questo, più o meno, è il quadro clinico di chi si ammala e muore – oggi – al nord (territorio notoriamente meglio attrezzato sotto l’aspetto sanitario rispetto al resto d’Italia).

Ora che le camere di rianimazione sono in tilt per il sovraffollamento dei pazienti che necessitano di respirazione artificiale nessuno ha notato che in un solo giorno ci hanno lasciati in 133?

E, tutto sommato, siamo ancora in una fase in cui si pensa ancora si contenere il virus facendo appello al buon senso degli Italiani, ovviamente marsalesi “disubbidienti” esclusi.

Nessuno delle diverse centinaia di persone che questo fine settimana hanno affollato i locali pubblici di Marsala si è chiesto cosa accadrà fra qualche giorno, quando – Dio non voglia – non vi saranno i posti necessari ad intubare i loro cari (mamma, papà, i nonni, gli zii). Niente paura potranno continuare ad affollare i locali, magari per “affogare”, i loro rimorsi di coscienza, nell’alcool e proseguire con il nuovo lavoro che gli ha attribuito il coronavirus, quello di untori “incoscienti” o “dementi”.

Ancora una volta questa città mi stupisce. Non comprendo quale parte degli appelli alla prudenza possano aver originato tanta superficialità nei comportamenti dei miei concittadini. Nessuno chiede l’adozione di misure eccezionali, ma almeno il buon senso della società civile per superare lo stato di emergenza in cui si trova il nostro Paese.

Contribuire a diffondere il coronavirus è un gravissimo pericolo per l’incolumità propria, dei propri cari e della collettività. Ogni persona contagiata potenzialmente è un pericolo, per la sua stessa vita e per quella degli altri. Non si esclude, nei prossimi giorni un ulteriore inasprimento delle regole imposte dal Governo per garantire quarantena ai soggetti “sospetti” e limitazione dei contatti fisici fra la popolazione “sana”.

Spero che non si debba ricorrere a misure drastiche. Del resto è risaputo che prevenire è meglio di curare. E, in una Provincia – come la nostra – con solo 26 posti in rianimazione, c’è ben poco da ridere: “disubbidienza” o “stupidità, qui si sta giocando con la morte

Alberto Di Paola