Marsala, la passerella per disabili molto “agili”

Una passerella sulla spiaggia dello “Sbocco”, a Marsala, per agevolare i disabili, purtroppo non è percorribile con le carrozzine. Erano buoni i propositi, purtroppo in fase di realizzazione qualcosa sarà andato storto… Non vi sono altre giustificazioni plausibili per i dislivelli presenti sulla passerella in legno allocata sulla spiaggia dello “Sbocco” che sarebbe dovuta servire ad aiutare i disabili con problemi motori per accedere al mare.

Montata ad estate inoltrata dagli operai del Verde pubblico del Comune di Marsala la passerella dello “Sbocco” ha subito mostrato qualche anomalia circa i dislivelli che presenta il piano calpestabile. La passerella, realizzata in legno, era stata posizionata per facilitare l’accesso in spiaggia delle persone con difficoltà motorie, soprattutto per i meno fortunati che si muovono in carrozzina, per consentire ai soggetti con handicap e con problemi di deambulazione di raggiungere più agevolmente la riva del mare.

Purtroppo tale importante ruolo la passerella dello “Sbocco” non puó svolgerlo e non agevola i disabili a causa dei dislivelli, abbastanza consistenti che presenta alle estremità e nella congiunzione fra gli ultimi due tronconi, come ben si può notare nella foto. La struttura è alta una decina di centimetri all’ingresso ed un altro dislivello presenta sull’ultimo tratto per non parlare poi del fatto che finisce tronca, sospesa in aria, come un trampolino, ad una quarantina di centimetri dalla sabbia sottostante, tanto da essere divenuta un improvvisato sedile per i bagnanti.

Si auspica che almeno le altre due realizzate al Villaggio Olimpia (nel versante sud) e a San Teodoro (in quello nord), siamo più funzionali.