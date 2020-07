Marsala, la giunta e 6 consiglieri chiedono la candidatura del sindaco uscente

La candidatura del sindaco uscente viene chiesta a Marsala dalla sua giunta in carica e da sei consiglieri comunali.

La candidatura di Alberto Di Girolamo viene sostenuta, in un documento politico, da 6 consiglieri comunali in carica del centro sinistra marsalese e dagli attuali assessori della giunta. Ricordiamo che oltre al sindaco uscente sarebbero candidati alla poltrona di primo cittadino di Marsala: Massimo Grillo, Giulia Adamo, Andreana Patti, Diego Maggio, Mario Giovanni Figlioli e Aldo Rodriquez – salvo “dimenticanze” e “new entry”. Troppi contendenti, forse, per una una sola “sposa”… ció lascia precludere una dura ed estenuante campagna elettorale “senza esclusione di colpi” per conquistare la più ambita fra le poltrone di Marsala.

Per la nostra rubrica Riceviamo & Pubblichiamo ospitiamo la lettera dei “sostenitori” di Di Girolamo.

“Invito al Sindaco a riproponre la propria candidetura per il governo dela Città di Marsala

In questi cinque anni di Amministrazione Di Girolamo si è percorsa la strada dell’impegno attivo e fattivo con un’etica della responsabilità che è impossibile non riconoscere al nostro primo cittadino. Marsala sta cominciando a cambiare volto, ad assumere il profilo di città sempre più europea. I servizi sono migliorati ed è stata anbche attuata un’azione di spending review; la mobilità urbana ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana con l’arrivo di 12 nuovi autobus (11 mezzi euro 6 ed 1 elettrico) a cui se ne aggiungeranno presto altri 9; diverse opere pubbliche sono state completate o realizzale ex novo. Tra queste il Monumento ai Mille, Palazzo Grignani, Porta Nuova, il nuovo Palazzo di Giustizia, le ex case popolari di via Mazara, il campo di via Istria, l’asilo nido di Cda S. Anna, il Palazzetto dello Sport, la Piscina Comunale il Centro Sociale di Amabilina e le piste diclabili dove a breve inzieranno i lavori), gli interventi di rifacimento di diverse arterie ittadine, sistema idrico e fognario, i progetti in ambito sociale e culturale; nonché la sistemaziane e la messa in sicurezza di tantissime scuole.

Tantissimi sono stati i milioni di euro di fondi europei intercettati da questa Amministrazione che renderanno la città più smart e più moderna sul piano della digitalizzazione, dei servizi, della riqualificazione urbana e dell’edilizia e che vedranno il percorso virtuoso già avviato implementersi uteriormente in un futuro ormai moto vicino, aprendo scenari sempre più moderni e virtuosi per il nostro territorio. A questo si aggiungana le grandi progettualità: “Agenda Urbana”(con 17 milioni di euro che giungeranno nelle casse comunali per diversi interventi nel territorio) e “Area Vasta”; e ancora le mad opere infrastrutturali che consentiranno di eliminare alcuni passaggi a livello, e di realizzare l’agognata bretella autostradale che congiungerå lo svincolo di Mazara del Vallo all’aereoporto Vincenzo Florio.

Consapevoli che, per realizzare quanto prefissato in un programma non è mai sufficiente un solo mandato amministrativo, a causa di pracedure complesse e farraginose che sono proprie della Pubblica Amministrazione, riteniamo che il nostro primo cittadino debba adesso cormpiere una scelta di responsabilità per la nostra città e riproporre la sua candidatura per non interrompere il trend virtuoso avviato e completare, nei prossimi cinque anni, il processo di modernizzazione e riqualificazione della nastra città.

E’ una scelta importante che comporterà un impegno oneroso per il prossimo quinquennio, ma riconosciamo in Aberto Di Girolamo, così come ha già dimostrato, tutte le qualità per continuare a fare bene, pur sacrificando tempo e spazi dlla sua vita in favore del bene collettivo.

E’ il tempo dalla responsabilità, il momento dell’impegno.

Chiediamo, con determinazione, pertanto, al nostro primo cittadino di sostenere una nuova sfida per dare continuità all’attuale governo di Marsala per il prossimo quinquennio, sempre all’insegna della operatività, della trasparenza, dell’efficienza e della correttezza amninistrativa, come ha amplamente dimostrato in questi cinque anni.

Agostino Licari

Salvatore Accardi

Anna Maria Angileri

Andrea Baiata

Gaspare Passalacqua

Clara Ruggieri

Federica Meo

Calogero Ferreri

Mario Rodriquez

Linda Licari

Luana Alagna

Vito Daniele Cimiotta”