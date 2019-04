Marsala, è stata trovata la diciassettenne scomparsa martedì

E’ stata trovata a Mazara del Vallo la diciassettenne di origini romene scomparsa a Marsala martedì 22 aprile scorso. Ionella Alexandra Rusu, conosciuta in città come Luana (ha frequentato la Scuola Elementare Pascoli e poi la Media Vincenzo Pipitone) sta bene. A trovarla è stata una pattuglia della Polizia di Stato a Mazara del Vallo. Altri particolari sul ritrovamento non sono stati forniti.

La giovane era in compagnia di un assistente della Villa Immacolata della Società Cooperativa sociale “Quattro Venti”, centro per minori, in cui viveva da 3 anni, quando, intorno alle 12:30 di martedì scorso, si sarebbe allontanata. Pare che si trovasse in via Trapani, a Marsala, nei pressi del Centro Commerciale quando si era allontana, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini, coordinate da Prefettura e Procura della Repubblica di Marsala, erano state affidate alla Polizia di stato di Marsala, Commissariato di via Verdi, in meno di 48 ore hanno portato al ritrovamento della ragazza.

In passato, il 27 dicembre del 2015, la stessa ragazza, quando aveva solo 14 anni, si era allontanata volontariamente da casa, facendo perdere le proprie tracce per mesi. Venne trovata in un mattatoio abbandonato in via Erice a Trapani in condizioni di estremo disagio dai Carabinieri. Dopo le formalità di rito la minorenne venne affidata ad una casa famiglia nell’agrigentino, sotto la tutela del Tribunale dei Minori.