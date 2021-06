Marsala continua ad essere sporca, il sindaco annuncia la caccia a chi non ha i mastelli

EMERGENZA RIFIUTI, SONO 9108 GLI UTENTI CHE NON HANNO MAI RITIRATO I MASTELLI. L’AMMINISTRAZIONE CONCEDE 10 GIORNI AI TRASGRESSORI PER REGOLARIZZARE, POI SCATTERANNO ULTERIORI SANZIONI.

Il sindaco Grillo adotta la linea dura contro chi sporca Marsala. Una scelta dolorosa ma allo stesso tempo ritenuta necessaria dall’Amministrazione comunale che alza il dito contro 9108 utenze che non hanno mai ritirato i mastelli, ovvero i contenitori su cui si basa la raccolta differenziata in Città. Sarebbero loro i responsabili del degrado in cui versa Marsala. Come spesso accade si sta cercando un capro espiatore a cui addossare le colpe che, magari, non sono le proprie o lo sono solo in parte. É fin troppo riduttivo addossare la colpa solo a chi non ha ritirato I mastelli.

L’Amministrazione Grillo, su segnalazione di Energetikambiente, ha trovato 9108 utenze, tra private e pubbliche (esercenti attività), su cui fare ricadere le responsabilità. Questi, non avendo mai ritirato i mastelli, si sarebbero liberati dei rifiuti solido urbani in maniera poco ortodossa. Sarebbero stati loro a dare vita e ad alimentare l’impressionante numero di micro discariche sparse per tutto il territorio. Nella sola zona Nord, quella in prossimità della laguna dello Stagnone, per esempio, gli utenti che non hanno mai ritirato i mastelli sono 2640. In centro e centro storico sono 3025. A questi si aggiungono coloro che hanno ritirato i mastelli, ma non conferiscono correttamente. In alcune zone del centro solo il 9% degli utenti espone l’indifferenziato in maniera costante.

Secondo l’assessore Michele Milazzo questi utenti non avendo ritirato i mastelli in questi anni – molto probabilmente – non solo non hanno mai pagato la tassa ma addirittura avrebbero gettato i rifiuti per strada e nelle contrade. Le micro discariche sono talmente tante che tre squadre di operatori quotidianamente in campo non riescono ad avere la meglio sullo sconcio di rifiuti abbandonati ovunque. In questi mesi gli operatori hanno dovuto fare più di 50 interventi straordinari al giorno, ma la città continua ad essere sporca. I quartieri popolari di Via Istria, Amabilina e Sappusi, scrive l’assessore Milazzo, vengono ripuliti giornalmente ma, dopo poche ore, tornano a diventare discariche a cielo aperto, con un aggravio di costi per il Comune.

L’Amministrazione comunale ha deciso di affrontare il problema seguendo la linea dura, quella del rigore. Gli utenti che non hanno mai ritirato il kit per la differenziata (i mastelli), hanno dieci giorni di tempo per autodenunciarsi e regolarizzare la propria posizione usufruendo di rateizzazioni ed aiuti per i tributi non versati. Il Comune é disponibile a trovare le soluzioni per rendere la regolarizzazione dei morosi il meno pesante possibile. Inoltre per chi si trova già in difficoltà economica saranno applicati tutti gli aiuti previsti dalla legge, purchè autodenunci la propria situazione.

Finiti i 10 giorni inizieranno i controlli incrociati. Pesanti saranno le conseguenze per coloro che non si sono adeguati, avranno sospesi tutti quei servizi e aiuti che normalmente il comune fornisce, fino a che non si metteranno in regola con il ritiro dei mastelli ed i pagamenti dei tributi. Per i condomini e gli esercizi commerciali che si dovessero trovare in difetto, sostiene sempre l’assessore Milazzo, è stata programmata la sospensione delle autorizzazioni di competenza del comune per usufruire dei benefici, per esempio, dell’ecobonus 110% e della concessione del suolo pubblico.

Di fronte a 9108 utenti che non hanno mai ritirato i mastelli, e tanti altri che riescono ancora a nascondersi, sarà adottata la linea del rigore, annuncia il sindaco di Marsala supportato dalla sua giunta municipale. É un atto dovuto nei confronti della città, ma soprattutto per chi in questi anni ha pagato le tasse e ha conferito correttamente i rifiuti. A chi non ha mai ritirato i mastelli dico ancora una volta conclude il sindaco Grillo non abbiate paura, prendete contatto con gli uffici e mettetevi in regola. Troveremo le soluzioni per rendere tutto questo il meno pesante possibile e per chi si trova già in difficoltà economica applicheremo tutti gli aiuti previsti dalla legge.