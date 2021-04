Marsala, concorsi a selezione pubblica per assumere 30 unità di personale

Il Comune di Marsala, oltre ai concorsi a selezione pubblica per assumere 30 unità di personale ha previsto delle somme per aumentare il numero di ore lavorative al personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato e parziale.

La Giunta municipale di Marsala ha ieri reso esecutiva la delibera del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 e il piano operativo per il corrente anno. L’atto deliberativo, che aveva preliminarmente ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, dà il via libera all’Amministrazione per avviare l’iter finalizzato a bandire concorsi pubblici e mobilità con i quali reperire il personale necessario alla migliore funzionalità degli uffici, tenuto anche conto dei 30 dipendenti che quest’anno hanno lasciato o lasceranno i ranghi comunali perché collocati in pensione.

Da tantissimi anni il Comune di Marsala non bandisce Concorsi Pubblici avvalendosi da un quarto di secolo di oltre 300 ex articolisti, oggi assunti dall’Ente, che seppure gravano su risorse economiche della Regione Siciliana (legge sulla stabilità), hanno un carico di ore lavorative inferiore rispetto ai colleghi “storici” del Municipio. Ciò oltre a rappresentate una discriminazione sulla quale sono in corso trattative con i sindacati della funzione pubblica, crea altresì malumore fra il personale. Gli ex contrattisti non possono che chiedersi se colmando il carico delle ore lavorative e con concorsi interni, il Comune potrebbe avere una adeguata forza lavorativa

L’amministrazione Grillo al suo insediamento ha trovato sia una parte dei dipendenti demotivati per le differenze delle ore lavorative che per runa notevole carenza di personale, soprattutto fra dirigenti e funzionari. Si è cercato di tamponare l’emergenza, nominando tre nuovi dirigenti. Quest’ultimi, in ossequio della normativa vigente, sono Stati in grado di programmare tutta una serie di assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato con l’intento primario di migliorare la funzionalità degli uffici comunali.

La Giunta Municipale ha programmato l’indizione di diversi concorsi pubblici e per più diverse categorie professionali. Nel corso dell’anno l’amministrazione Grillo ha inserito l’immissione in servizio a tempo indeterminato e pieno di 3 ufficiali di P.M. (per uno vi è in corso la selezione tramite mobilita), 7 istruttori direttivi tecnici, 6 istruttori direttivi amministrativi, 1 avvocato, 2 agenti di P.M., 2 Istruttori informatici, 8 autisti Sma (concorso in fase di espletamento) e, inoltre, ha previsto delle somme per aumentare il numero di ore lavorative al personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato e parziale.

L’Amministrazione, inoltre, ha programmato altre assunzioni a tempo determinato (stagionali e/o temporaneo) per assicurare che alcuni servizi come a esempio quelli dei trasporti pubblici o della polizia municipale, non subiscano interruzioni. Ricorrendo all’agenzia interinale il Comune di Marsala ha già assunto, a tempo determinato, 12 autisti e con la definizione della propria graduatoria saranno assunti altri 14 collaboratori tecnici. Il tutto in attesa che venga definito il concorso pubblico per l’assunzione degli 8 autisti, la cui prova preselettiva si svolgerà la prossima settimana.

Inoltre, sfruttando l’apposita legge, l’Amministrazione Comunale assumerà 8 unità fra ingegneri, architetti e geometri per gli adempimenti connessi al Superbonus. E’un sta programmata per 5 mesi l’assunzione di 8 agenti di polizia municipale (stagionali) nonchè la stabilizzazione di alcuni lavoratori fra cui i contrattisti ex Ipab tuttora in servizio al Comune.

Ma l’azione dell’esecutivo Grillo è proiettata anche al futuro. Per il 2022 e per il 2023 conta di assumere ulteriore personale per dare nuova linfa all’Ente, fra cui ben 9 assistenti sociali, altri 4 agenti di Polizia Municipale (due x ogni anno), 2 dirigenti amministrativi, 4 istruttori direttivi tecnici e altrettanti istruttori direttivi amministrativi.