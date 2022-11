Marsala, arrestati gli autori di numerosi furti ai danni di attività commerciali del centro

Arrestati, dalla Polizia, su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica Marsala, due uomini ritenuti responsabili di numerosi furti aggravati dal danneggiamento perpetrati negli ultimi mesi ai danni di attività commerciali del centro

Il Gip del Tribuanle di Marsala, Sara Quittino, dietro richiesta del Procuratore facente funzione, Roberto Piscitello, ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare a carico di due persone che erano diventati l’incubo degli esercenti commerciali centro storico di Marsala. L’inchiesta, condotta dalla polizia e coordinate dalla Procura avrebbe fatto emergere gravi indizzi a carico di un marsalese e di un cittadino tunisino. Il modus operanti di questi due presunti ladri seriali sarebbe stato quasi sempre lo stesso: prendevano di mira un’attività commerciale ed agivano indisturbati nel cuore della notte. Dopo aver forzato la porta d’ingresso o mandato in frantumi una vetrina prelevavano il poco contante che trovano nel registratore di cassa (qualche decina di euro), rovistavano tutto alla ricerca di oggetti di valore e se non trovavano nulla di interesessante portavano via quel che riuscivano a trasportare. In un bar di via Roma per esempio i ladri portarono via alcuni pacchi di patatine. Per cui tanti danni per pochi spiccioli e per merce di poco valore.

Sull’identità dei due arrestati non abbiamo ancora avuto conferma, anche una testata giornalistica della città, ha scritto: “I due arrestati, secondo fonti di Tp24, si chiamano Hafsi Wael, di nazionalità tunisina, e Giuseppe Di Girolamo. Quest’ultimo è noto perchè fa il posteggiatore abusivo nell’area di Piazza del Popolo. Le indagini sono state condotte dalla polizia, e coordinate dalla Procura. Contro i due ci sono gravi indizi che li individuano come i presunti autori di una lista molto lunga di furti in locali del centro, dal “Golosone”, allo “Snack bar” (il distributore automatico in centro), dalla Farmacia Alagna, a Magna Roma, e ancora, bar, lavanderie, altri negozi. Non solo, gli investigatori ritengono che a loro, ed ai loro complici, siano da addebitare altri furti in centro, l’ultimo dei quali ad esempio al locale “Morsi & Sorsi” (che ha subito tre furti e tre tentativi di furto negli ultimi mesi …)”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...