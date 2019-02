Marsala, approvato il piano di fabbisogno del personale comunale 2019-21

Al fine di migliorare i servizi erogati dell’Ente l’Amministrazione Comunale di Marsala punta sul completamento della pianta organica e sulla formazione del personale. Lo sta facendo con tutta fattiva politica del personale che sta dando i suoi frutti sia in tema di una migliore resa qualitativa da parte del personale sia, soprattutto in termini di erogazione di servizi sempre più efficienti e funzionali all’utenza. E in tale ottica è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 per migliorare la qualità dei servizi attraverso una migliora formazione del personale.