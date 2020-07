Marsala, acqua a singhiozzo: nuovamente disagi per gli utenti

L’acqua scarseggia, arriva a singhiozzo e solo in alcune ore della giornata a Marsala.

Monta la protesta a Marsala per i continui disservizi che si registrano nel servizio di erogazione dell’acqua dell’acquedotto comunale. Da alcuni giorni l’acqua scarseggia nel vasto centro urbano in cui vive un terzo della popolazione residente. L’acqua giunge per poche ore al giorno, di solito nella prima mattinata e non copre tutto il territorio servizi. Per le restanti 20, 22 ore al giorno non esce più un filo d’acqua daila rete idrica di distribuzione.

Tale fenomeno si è verificato misteriosamente dopo quasi 2 settimane dall’ultima riparazione della condotta centrale che porta l’acqua dalla stazione di pompaggio (nella borgata di Santo Padre delle perruere) ai rubinetti dell’utenza. Parè che per evitare che in alcune zone più remote l’acqua continuasse ad arrivare di rado i tecnici avrebbero “giocato” con i manometri per aumentare la pressione. Tale operazione avrebbe provocato un gravissimo scompenso che ha compromesso l’erogazione costante e continuativa dell’acqua in gran parte del centro urbano di Marsala.

In passato un’operazione del genere effettuata da “esperti” provenienti dal nord Italia – profumatamente pagati dal Comune di Marsala – crearono delle falle nel sistema idrico, finendo col lasciare la città a secco per più di una settimana. Si auspica che questa volta i danni provocati da chi gioca con la pressione dell’acqua possano essere più lievi e che dalle prossime ore si possa ritornare alla normalutà.

Da evidenziare che al riguardo l’amministrazione comunale tace, mentre la gente è sull’orlo di una crisi di nervi, non potendo rinfrescarsi in queste giornate torride di inizio estate.