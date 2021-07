L’acqua è un bene comune, giù le mani delle multinazionali straniere

Una lettera aperta è stata inoltrata ai sindaci della provincia di Trapani dal Forum siciliano Acqua e Beni Comuni con la quale viene chiesto di sospendere l’affidamento a Siciliacque e di avviare una seria riflessione sul futuro del bene comune primario.​

Sono trascorsi sei anni dalla approvazione della legge regionale 19/2015 sulla gestione delle risorse idriche che sancisce che sull’acqua non si può fare profitto, ed i sindaci della provincia di Trapani non hanno ancora​ aggiornato il piano d’ambito e individuato la forma di gestione unica provinciale del servizio idrico integrato.​

Non stupisce che la Regione prospetti oggi ai sindaci ex EAS di affidare per tre anni la gestione a Siciliacque. Dopo aver tentato di accollare la gestione del servizio idrico direttamente ai comuni per uscire da una fase liquidatoria di EAS che perdura dal 2004, dilapidando un ingentissimo capitale pubblico che poteva essere diversamente e più oculatamente amministrato, ed avere perso innanzi al TAR su ricorso dei sindaci, la Regione ci riprova. Ricordiamo che Siciliacque è partecipata per il 25% dalla Regione e per il restante 75% in mano alla multinazionale francese Veolia.

L’ottemperanza al contratto di gestione e l’effettiva convenienza per i siciliani di mantenere in vita il gestore super privato del sovrambito voluto da Cuffaro non è mai stato verificato, sebbene disposto dalla legge regionale vigente; che le tariffe praticate da Siciliacque, 70 centesimi a metro cubo, sono state dichiarate illegittime dal TAR e pochi giorni fa anche dal CGA, nonché dalla stessa autorità nazionale ARERA; che Siciliacque vanta ingenti crediti da EAS in liquidazione che sarebbe bello capire chi dovrà ripianare.​