Domenica al Teatro Sollima “La Tosca”, un evento imperdibile a Marsala

L’Accademia Beethoven chiude in grande stile la XXIV Stagione Concertistica con una fra le più belle Opere Liriche. “La Tosca” di Puccini

“La Tosca” di Giacomo Puccini, in scena domenica 15 dicembre al Teatro Sollima, segna lo struggente epilogo della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven di Marsala, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero. Questo appuntamento, sicuramente fra i più attesi dell’anno, celebra un percorso artistico di straordinaria qualità, offrendo al pubblico un’esperienza unica, dove musica, passione e storia si intrecciano in un capolavoro drammatico senza tempo. Presentata come Opera Concerto, “La Tosca” promette di incantare anche gli spettatori più esigenti, grazie alla scelta oculata di inserirla come evento di chiusura della Stagione Concertistica 2024. L’Accademia ha puntato sulla potenza narrativa e musicale dell’opera per coinvolgere non solo gli appassionati di lirica, ma anche chi vuole avvicinarsi a questo genere artistico.

“La Tosca”, pietra miliare del repertorio operistico, è un’opera che fonde passione, potere, amore, tradimento, sacrificio e tragedia. L’Opera è ambientata nella Roma del 14 giugno 1800, durante la caduta della Repubblica Romana e il ritorno dello Stato Pontificio. Ogni nota e ogni scena si fondono in un crescendo drammatico che ha reso questa opera un capolavoro universale, capace di emozionare generazioni di spettatori. La protagonista, Floria Tosca, è una donna combattuta tra l’amore per Mario Cavaradossi, un pittore idealista, e le mire del barone Scarpia, simbolo di oppressione e tirannia. La musica di Puccini dà voce ai sentimenti più profondi dei personaggi, regalando momenti indimenticabili come “Vissi d’arte” e “E lucevan le stelle”.

Nel ruolo della passionale Floria Tosca, il soprano Natasha Kàtai che porterà in scena la sua straordinaria voce, riconosciuta a livello internazionale per potenza e raffinatezza. Già interprete acclamata nei più importanti teatri europei, Natasha saprà catturare ogni sfumatura del personaggio, dal tormento amoroso alla gelosia, fino al sacrificio finale. Il tenore Domenico Ghegghi, noto per la sua carriera internazionale e le collaborazioni con il Teatro Massimo di Palermo e il Bellini di Catania, interpreterà Mario Cavaradossi, eroe romantico che incarna passione e coraggio.

Con la sua voce vibrante e ricca di lirismo, Ghegghi renderà indimenticabili momenti come “E lucevan le stelle”, dove il personaggio rievoca i suoi ricordi più preziosi. A incarnare il crudele Scarpia, figura emblematica del potere tirannico, sarà il baritono Vincenzo Licata, interprete di grande esperienza e carisma. Licata, già apprezzato in ruoli drammatici come Alfio in Cavalleria Rusticana, offrirà una performance capace di trasmettere l’oscura ambizione del villain, resa indimenticabile dal solenne Te Deum. La direzione musicale dell’evento sarà affidata al Maestro Gioacchino Zimmardi, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, le cui collaborazioni con prestigiose orchestre italiane ed estere testimoniano la sua eccellenza artistica. Zimmardi guiderà un ensemble composto da un quintetto d’archi e un pianoforte, che metterà in risalto ogni sfumatura della partitura pucciniana, considerata uno dei vertici del verismo musicale.

Con “La Tosca”, l’Accademia Beethoven conferma il suo ruolo di promotrice della cultura musicale, regalando al pubblico un evento di altissimo livello artistico come fiore all’occhiello della XXIV Edizione della propria Stagione Concertistica. Un altro grande appuntamento, promosso sempre dall’Accademia Beethoven, è in programma Domenica 3 gennaio 2025 al Teatro Impero di Marsala quando porterà in scena il primo grande evento musicale del nuovo anno: il “Concerto di Capodanno”. Protagonisti saranno i 55 maestri dell’Orchestra Sinfonica della Compagnia Lirica Siciliana, guidati dalla bacchetta del Direttore Salvo Miraglia, insieme al soprano Maria Antonietta Di Benedetti, al tenore Francesco La Spada e al baritono Salvo Todaro. Ma di questo ne torneremo a parlare prossimamente.

Domenica 15 dicembre, intanto, non perdete l’occasione di lasciarvi trasportare dall’intensità e dalla bellezza de “La Tosca” al Teatro Sollima. Un viaggio emozionale tra musica, teatro e passione che resterà nel cuore di ogni spettatore. E dal botteghino del Sollima domenica potete prenotare un posto al Teatro Impero per il 3 gennaio, quando il sipario si aprirà con il Concerto che simbolicamente inaugurerà il nuovo anno artistico culturale di Marsala.

Mi piace: Mi piace Caricamento...