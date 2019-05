Il Sottosegretario Santangelo: “di una cosa siamo sicuri a Birgi si deve continuare a volare”

La drammatica situazione in cui versa l’Aeroporto di Trapani Birgi è stata al centro di un tavolo di confronto sul trasporto aereo alla presenza del Ministro Toninelli. Lo ha reso noto il senatore Maurizio Santangelo in una nota, diffusa agli organi di stampa, nella quale parla di una giornata importante per lo scalo trapanese, i cui problemi sono stati affrontati nella sede giusta, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Stiamo studiando soluzioni tecniche – scrive il sottosegretario – per un Piano nazionale aeroportuale che tenga nella giusta considerazione gli aeroporti secondari, attraverso la creazione di Reti aeroportuali, a livello regionale o macro-regionale, a maggioranza pubblica. La Rete mette a sistema gli aeroporti tra loro, primari e secondari, consentendo una programmazione che abbatte i costi, le tariffe, con contenimento della concorrenza. È inutile dire quanto questo sarebbe importante per la Sicilia e per aeroporti come quello di Trapani Birgi”

“Ho portato all’attenzione del Ministro possibili interventi per realizzare le Reti aeroportuali ed altre misure per promuovere il rilancio degli aeroporti secondari – ha proseguito Santangelo -. Tra queste, oltre agli incentivi per favorire la creazione delle Reti: la classificazione degli aeroporti insulari di “Interesse Economico Generale”; la rimodulazione del sistema dei diritti aeroportuali, con specifico riferimento alle addizionali comunali di imbarco; l’allineamento della normativa nazionale agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree; l’emanazione di una norma che definisca con chiarezza le rispettive competenze di vigilanza e controllo in materia di trasparenza e competitività di ENAC e dell’Autorità di Regolamentazioni Trasporti. Mi fermo, ma l’elenco è ancora lungo”.

Certo, non sono misure che si adottano in un giorno – dice il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo -. Si tratta di un lungo lavoro di studio, di analisi e di ricerca delle modalità più equilibrate ed efficaci. Ma soprattutto di ascolto dei cittadini trapanesi che, con le loro proposte, stanno dimostrando di avere a cuore lo sviluppo ed il rilancio di Birgi e delle sue infrastrutture. È chiaro che tutti devono fare la loro parte a cominciare dai decisori locali e regionali. Di una cosa siamo sicuri: a Birgi si deve continuare a volare”.